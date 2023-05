Federica Pellegrini, la cena si fa scottante con quella scollatura

Momenti di relax per Federica Pellegrini che, insieme al suo compagno, si è concessa una cena in abiti sexy e scollatura

Aveva circa sei anni la prima volta che Federica Pellegrini ha conosciuto il nuoto. Spinta in vasca già in tenera età da sua madre, la Divina, così è stata soprannominata nel corso della propria carriera, negli anni è stata riconosciuta da tutti come una delle atlete italiane più forti di sempre.

In attività, prima di riporre il costume nell’armadio, scelta fatta un paio di anni fa, la nuotatrice si è tolta delle grandi soddisfazioni. Riuscendo a primeggiare in Italia e poi anche nel resto del mondo.

Oggi, tuttavia, la Pellegrini si gode la nuova vita da personaggio televisivo. Una volta interrotta la carriera agonistica, la nuotatrice veneta ha esordito sul piccolo schermo prima come giudice e poi come concorrente per diversi format di successo. Il primo è stato Miss Italia, quando era ancora impegnata in acqua, poi sono arrivati anche Italia’s Got Talent, Le Iene e Pechino Express.

Tre esperienze niente male per la trentacinquenne originaria della provincia di Venezia che l’hanno aiutata a cavalcare la cresta dell’onda anche nel post carriera. Lei è un chiaro esempio di come ci possa reinventare dopo una vita di sport. Nella sua quotidianità, però, i mille impegni non hanno mai messo da parte la vita sentimentale. Spesso la Pellegrini è finita al centro di alcune intriganti relazioni amorose. L’ultima l’ha vista convolare a nozze con Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, cena e relax per l’ex nuotatrice: la scollatura ha alzato la temperatura sui social

Preparatore atletico della campionessa già dai tempi in cui frequentava il collega Filippo Magnini. L’amore tra i due alla fine è sbocciato nel 2022 hanno deciso di sposarsi. Particolarmente affiatati sui social e nel lavoro, hanno entrambi preso parte in coppia all’ultima edizione di Pechino Express, sembrano essere stati definitivamente travolti dall’amore.

Al punto che i momenti intimi, anche se condivisi con i quasi due milioni di followers dell’ex nuotatrice, non mancano. Uno degli ultimi ha visto la coppia andare a cena insieme. Dove? Niente meno che a Villa Crespi. Ristorante stellato di proprietà del noto chef Antonino Cannavacciuolo. Gita romantica sul lago d’Orta per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che, come ha scritto la Divina, si sono concessi due giorni di riposo prima di tornare ai loro impegni.

A rubare la scena alle fantastiche pietanze scelte dall’atleta, è stato il suo abito da sera. Scollatura vertiginosa per la Pellegrini che nel giro di poco tempo ha fatto arrivare la temperature dei social alle stelle. Il tutto accompagnato dal sorriso che è un vero e proprio marchio di fabbrica per la Pellegrini che sembra intenzionata a godersi al massimo la sua nuova vita.

Dopo anni passati a viaggiare e a gareggiare per le medaglie più importante, per l’ex nuotatrice è giunto il momento di godersi un po’ di relax insieme al suo compagno. I fans li seguono assiduamente e si domandano quale sarà il passo successivo. Ora che sono entrambi più rilassati e che hanno messo da parte i ritmi frenetici delle loro carriere, potrebbe anche essere giunto il momento di avere un figlio.