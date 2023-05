Serie B, ultimi verdetti è sfida playoff-salvezza

La Serie B volte al termine. Domani al via la 37^ giornata della serie cadetta. Dopo aver conosciuto i verdetti delle promozioni dirette, al B si appresta a conoscere in buona parte la griglia playoff, quella playout e le retrocessioni dirette. Si giocherà in contemporanea per 9 gare su 10, tranne Frosinone-Genoa, che varrà sostanzialmente solo per decidere il primo posto.

Ironia della sorte, in questa giornata come nella prossima, molte delle sfide saranno proprio incroci tra squadre che ancora oggi lottano per evitare la Serie C e squadre che lottano per un piazzamento playoff.

SERIE B, PLAYOFF CONTRO SALVEZZA, QUI SI DECIDE IL CAMPIONATO

Sono ben sei le sfide che metteranno di fronte squadre che lottano per la salvezza, evitando la retrocessione diretta o i playout.

Il Benevento di Andrea Agostinelli si gioca le ultimissime chance di arrivare ai playout, davanti al pubblico di casa, contro il Modena. Le Streghe sono matematicamente ancora in corsa, ma il -6 dal Brescia quartultimo in zona playout di fatto è una condanna. Il Modena si ritrova a invece a -3 dai playoff dopo la restituzione di due punti alla Reggina. Difficile, ma non impossibile l’approdo ai playoff, tutto dipenderà dai risultati altrui. Davanti al Modena, l’Ascoli sfida un Cosenza che sente vicina la possibilità della salvezza diretta. I calabresi guardano con attenzione alla sfida tra Sudtirol, che punta a difendere la 4^ posizione e il Cittadella che precede il Cosenza.

LOTTA PER IL QUARTO POSTO

La squadra bolzanina, ora quarta, deve difendersi dall’attacco di Cagliari e Parma. Proprio gli emiliani saranno a loro volta arbitri salvezza andando al Mazza di Ferrar, contro la SPAL penultima. Perugia terzultimo e Brescia quartultimo giocheranno contro Venezia, che punta una clamorosa rimonta playoff, e Pisa anch’essa impelagata nella lotta per accedere al tabellone promozione. Il Cagliari, invece, vuole vincere per mettere pressione al Sudtirol e ospita alla Unipol Domus il Palermo. Infine, proprio la Reggina rientrata in zona playoff grazie alla riduzione