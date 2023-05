Federica Pellegrini resta fuori: la protesta non si placa, cos’è successo

Le polemiche per Federica Pellegrini non si placano, l’ex campionessa del nuoto olimpico è ancora al centro delle discussioni sul web

Ai fan non è proprio piaciuto quanto accaduto di recente, sono tutti dalla sua parte. Una vicenda che accende anche gli animi: Federica Pellegrini è sempre più difesa dai suoi sostenitori, che evidenziano che ci sia stata una vera e propria ingiustizia nei suoi riguardi.

Federica Pellegrini continua ad appassionare i fan nonostante abbia lasciato le piscine e le gare agonistiche. L’ex campionessa italiana del nuoto femminile è ormai un personaggio dello spettacolo a tutto tondo, la sua seconda carriera in televisione prosegue con grande attenzione dei suoi fan.

Sul web sta montando la protesta, quanto avvenuto non è proprio piaciuto a chi la segue da vicino e ha fatto il tifo per lei e per il compagno Matteo Giunta. Così, quanto successo nell’ultima edizione di “Pechino Express” ha decisamente fatto infuriare una buona parte del pubblico.

Pechino Express, le polemiche sulla Pellegrini

L’edizione del programma andata in onda su Sky è stata molto commentata, grazie alla vastità dei personaggi che hanno partecipato, accontentando così il pubblico in tutti i generi. Il mondo dello sport era rappresentato anche da Totò Schillaci, il campione di Italia ’90 che regalava magliette con le sue gesta dall’altra parte del mondo, ma la coppia Giunta-Pellegrini è stata una tra le più seguite e discusse della storia del programma. Tanto che ora i fan sono tutti uniti: doveva vincere Federica Pellegrini e il suo compagno.

Il pubblico crede come sia stata una vera e propria ingiustizia questa sconfitta del duo, battuti sul filo di lana dalla coppia formata dagli “Italo Americani”, ovvero Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Un secondo posto molto duro da digerire per chi in piscina cannibalizzava le gare con le sue vittorie, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono i vincitori morali secondo molti telespettatori, che hanno seguito con grande passione questa edizione 2023.

Federica Pellegrini ha combattuto in questa edizione del programma, adattandosi ai contesti più estremi, come quello di dover camminare per molti chilometri quasi senza una meta, dormire in posti di fortuna e provare cibo senza troppi indugi. In più, ha avuto un infortunio alla caviglia che l’ha penalizzata durante il percorso, ciò nonostante è stata a un passo della vittoria. Sui social, nel commentare il programma, i telespettatori le hanno assegnato una medaglia d’oro virtuale.