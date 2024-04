Salernitana, Colantuono: “Ci interessa chiudere con dignità”

Conferenza stampa, di Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, che al termine del match contro il Frosinone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Stasera non mi è sembrato, il risultato ci penalizza un po’ troppo alla luce degli episodi. La partita a mio avviso l’abbiamo fatta. Chiaro che il rigore dopo 10 minuti ha cambiato il match, poi abbiamo preso gol con Pirozzi che era a terra. Sono annate che nascono male. Al di là del 3-0 la squadra ha giocato e messo il Frosinone nella propria porzione di campo”.

“Questa è stata un po’ la stagione. Mi metto anche dalla parte dei giocatori, giocare sempe con questo macigno non è semplice. Quando si retrocedere la colpa va divisa tra tutti. Io è un mese che sono qui e non giudico quello che è stato prima. Allenare una squadra che sa di essere retrocessa non è semplice. Stasera rispetto ad altre gare qualcosa mi ha piaciuta. Finora il calendario non ci ha aiutato. Parlare dopo il 3-0 non è facile ma abbiamo creato 3-4 palle gol importanti. Ci interessa chiudere con dignità. Guardando la prestazione mi aspettavo un risultato diverso. Mi dispiace per i tifosi, per la piazza che hanno fatto un campionato da zona Europa. La società ha buoni dirigenti e un ottimo presidente, si può programmare e ripartire. Salerno è una piazza da serie A”