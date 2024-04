Frosinone, tris alla Salernitana: tre punti d’oro, granata aritmeticamente in B

Monologo Frosinone nell’anticipo del 34esimo turno e pochissima Salernitana: primo tempo, terminato 2-0, nella sfida salvezza dello Stirpe. Sconfitta che condanna matematicamente la formazione di Colantuono alla Serie B con quattro giornate di anticipo.

Al 10′ ciociari in vantaggio con Soule, che ha realizzato un calcio di rigore dopo la trattenuta di Sambia ai danni di Valeri: l’ex Juve non sbaglia dagli undici metri e spiazza Costil. Dopo altri 15 minuti, raddoppio dei padroni di casa sull’asse Cheddira-Valeri-Brescianini: l’ex Milan stoppa il pallone e batte per la seconda volta l’estremo difensore ospite con il destro.

Salernitana che ha provato ad accorciare le distanze e la via della rete in maniera invano tra la fine della prima frazione di gioco e la ripresa: la rete annullata a Vignato, le due palle gol di Tchaouna, e il colpo di testa allo scadere di Fazio. Al minuto 85, però, arriva il tris di Zortea che con una rasoiata buca Costil per la terza volta.