Hamilton ha deciso, clamoroso addio: mondo della Formula 1 sconvolto

Il futuro di Lewis Hamilton continua a tenere banco in Formula 1: il pilota britannico ha un destino nebuloso

Il Mondiale 2023 di Formula 1 è cominciato esattamente come era terminato quello precedente. La Red Bull non sembra avere rivali in questa prima parte di stagione e continua a dominare incontrastata su ogni circuito. Nelle prime 5 gare del Mondiale 2023 sono arrivati solo successi per la scuderia di Milton Keynes, che ha conquistato tre vittorie con Max Verstappen e altre due con Sergio Perez.

L’impressione è che l’unico vero avversario per il pilota olandese, campione del mondo in carica, sia proprio il suo compagno di squadra.

Oltre alla Ferrari, che ha avuto un inizio da incubo in questo Mondiale, anche Lewis Hamilton non può dirsi soddisfatto da queste prime gare. Il pilota britannico ha conquistato finora 56 punti con la sua Mercedes (riuscendo a salire sul podio solo nel Gran Premio d’Australia, dove è giunto secondo) ed è già a 63 lunghezze da Verstappen. Al momento la Mercedes sembra pagare dazio anche nei confronti della Aston Martin, seconda nella classifica piloti.

Questo andamento non troppo positivo da parte di Hamilton ha scatenato di nuovo una serie di voci sul futuro del 7 volte campione del mondo di Formula 1. Il britannico, 38 anni, ha il contratto in scadenza con la Mercedes al termine di questa stagione e al momento non c’è traccia di rinnovo. Per questo motivo stanno emergendo molte ipotesi su ciò che potrebbe accadere il prossimo anno.

Hamilton può andarsene, tifosi in lacrime: la scelta del campione

Tra le tante voci, la più suggestiva è quella che vuole Hamilton pronto ad approdare in Ferrari mentre Charles Leclerc diventerebbe il nuovo pilota del team di Brackley. Entrambi i protagonisti hanno più volte smentito questo scenario, ma le voci sul futuro di Hamilton non mancano comunque.

D’altronde è stato proprio il pilota britannico a rivelare di voler tentare qualche nuova avventura. Hamilton, infatti, non ha fatto mistero di essere tentato dalla NASCAR e dalla IndyCar, con particolare interesse per la prima. I fan del 7 volte campione del mondo ricorderanno di certo che nel 2011 Lewis Hamilton completò qualche giro alla guida dell’auto di Tony Stewart.

Un momento che il britannico ha definito “divertente” e che spera di ripetere in futuro, magari proprio come pilota della NASCAR. “Mi piacerebbe provare“, ha detto Hamilton ai media, anche se il pilota della Mercedes ha tenuto a ribadire che in questo momento la sua priorità resta la Formula 1.