La maglia bianca trasparente di Carolina Stramare fa sognare

Carolina Stramare non perde occasione per mandare in visibilio la platea dei suoi ammiratori: posa super provocante

La bellezza di una delle Miss Italia più acclamate e adorate degli ultimi anni e il magnetismo di un fascino che continua a crescere e a stupire, lasciando presagire una grandissima e luminosa carriera negli anni a venire. Tutto questo è Carolina Stramare. Per chi la segue da tempo, del resto, nessuna sorpresa.

La reginetta del concorso di bellezza dell’anno di grazia 2019, che involontariamente detiene il record come colei che ha indossato la ‘corona’ più a lungo, ci lascia senza fiato da allora. La somiglianza incredibile con l’attrice americana Megan Fox aiuta di certo, ma è soltanto una parte della sua eleganza e della sua sensualità da capogiro.

Modella apprezzatissima e sempre più richiesta dai brand più popolari, la 24enne sta crescendo notevolmente in visibilità anche sui social e non potrebbe essere altrimenti. Ormai a un passo dal mezzo milione di followers su Instagram, riscuote sempre più i favori da parte del pubblico, che ne sta apprezzando anche le apparizioni televisive. La sua avventura nel reality Pechino Express, in coppia con l’amica e collega Barbara Prezia, ha avuto un certo seguito. Una esperienza positiva, la sua prima in un reality, che farà certamente da apripista ad altre di questo genere. Anche se molti si augurano di rivederla presto nei panni di conduttrice sportiva come accaduto lo scorso anno su Hellbiz, in coppia con Lele Adani.

Carolina Stramare, si vede quanto basta per viaggiare con l’immaginazione: tripudio di sensualità

Carolina, nei suoi scatti sul web, non si fa certo pregare per mettere in evidenza il suo fascino stellare. E nell’ultimo post ci offre una carrellata di immagini recenti, tra foto e video, direttamente dal suo cellulare. Con la prima fra tutte che ovviamente ruba la scena e il motivo si intuisce subito.

Il filtro in bianco e nero esalta la trasparenza della sua maglietta bianca, la visione è più che sufficiente per infiammare la platea come non mai. Le curve incontenibili di Carolina stanno scalando le classifiche di gradimento della community e la reazione in termini di like e commenti da parte dei fan è scontata: in moltissimi si precipitano sulla sua bacheca con messaggi di vera e propria adorazione. La primavera è ormai esplosa e con lei tutta la sensualità clamorosa di Carolina, che si prepara a essere protagonista anche nei mesi estivi.