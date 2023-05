Juventus, ora è corsa contro la penalizzazione

Vince e convince la Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri sera la squadra bianconera ha vinto agilmente 2-0 sulla Cremonese, giocando una buona gara. Così la Juve è rimasta in costante pressione sui grigiorossi, trovando ordine, concentrazione e precisione. Nei bianconeri una nota lietissima: Nicolò Fagioli ha superato il momento negativo. E una nota stonata: nel giorno del ritorno da titolare, Paul Pogba si è nuovamente infortunato.

JUVENTUS, DALLO CHOC POGBA AL GOLAZO DI FAGIOLI

Quasi un passaggio di consegne, un segnale che in questo momento per fortuna della Juventus, la squadra non ha bisogno di Pogba. Il primo tempo dei bianconeri non è particolarmente entusiasmante. La squadra tiene palla per l’80% del tempo, ma non riesce mai veramente ad essere pericolosa. I grigiorossi di Ballardini difendevano infatti compatti a difesa dell’area di rigore senza lasciare spiragli ai bianconeri. Il ritmo compassato e le imprecisioni soprattutto di Chiesa chiamato più volte ad aggredire nell’uno contro uno hanno limitato la capacità dei bianconeri di andare al tiro. A metà del primo tempo, il nuovo infortunio di Pogba ha avuto un contraccolpo sulla squadra che ha abbassato il ritmo pur non perdendo le redini dell’incontro.

Ritmo che i bianconeri hanno alzato nel secondo tempo, trovando un Chiesa più ispirato. Da un suo uno contro uno finalmente vincente è arrivato il gol di Fagioli. Il centrocampista piacentino ha segnato scagliando un bolide alle spalle dell’ex compagno di squadra Carnesecchi. Come un segnale del destino, nel giorno dell’ennesimo amaro infortunio del numero 10, Nicolò si è preso la Juventus sulle spalle. Oltre al gol, il numero 44 non ha sbagliato nemmeno una giocata, anzi in più di un’occasione ha servito illuminanti palloni verticali non sfruttati dai compagni. Insomma, un Fagioli ritrovato dopo la disperazione con Roma e Sassuolo per gli errori decisivi.

LA CHAMPIONS DAL CAMPIONATO

Dalla gara di ieri per la Juventus sono arrivati tanti segnali positivi in vista di Siviglia: vedi il ritorno di Bremer, oltre al ritrovato Fagioli. Ma anche la sensazione che dal campionato ci sia comunque il modo di approdare in Champions League dal campionato. Il Milan quarto, infatti, vive un momento complicato. Una buona notizia per la Juventus che attende speranzosa che la CAF riduca la pena comminata nel precedente processo. Si ripartirà probabilmente dalla richiesta di -9 di Chinè. Con lo scontro diretto in programma tra due giornate, la possibilità di stare davanti al Milan e dunque quarta anche in caso di penalizzazione ridotta, esiste.