Marcell Jacobs pronto per la tv: dove vedremo il campione

Il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi per Marcell Jacobs che punta sui Mondiali di Budapest ma non solo: c’è una novità importante

Se li immaginava diversi i primi mesi del 2023, Marcell Jacobs. Perché doveva mettersi alle spalle un anno che gli ha regalato emozioni forti come il matrimonio e le vittorie nei Mondiali indoor e negli Europei ma anche troppi infortuni e problemi fisici.

Ecco perché durante l’inverno è andato a lavorare con Paolo Camossi, l’ex triplista azzurro che lo allena da sempre, a Dubai per preparare la nuova stagione. Le prime risposte però non sono state quelle che cercava, perché nelle gare indoor ha rimediato diverse sconfitte a cominciare da quella contro Samuele Ceccarelli nei 60 agli Europei di Istanbul.

E poi c’è anche la vita privata che non gli permette di trovare tranquillità. L’ultimo episodio, solo poche settimane fa, quando l’ex compagna Renata Erika Szabo (madre di suo figlio Jeremy) e sua moglie Nicole Daza dalla quale ha avuto altri due figli sono venute alle mani. Alla base ci sarebbero i rapporti sempre tesi tra le donne del passato e del presente, ma è una storia delicata da raccontare anche perché ognuno la vede a modo suo.

Il campione olimpico però deve rimanere concentrato sulla pista perché gli appuntamenti importanti si stanno avvicinando. Il primo sarà quello di venerdì 2 giugno sulla pista dello stadio Ridolfi di Firenze con il Golden Gala che quest’anno emigra da Roma.

E poi soprattutto ci saranno i Mondiali di metà agosto a Budapest, prima vera rivincita dei Giochi visto che lo scorso anno a Eugene ha corso solo le batterie dei 100 prima di fermarsi.

Marcell Jacobs pronto per la tv: non solo atletica nel futuro del campione

Il presente del campione olimpico è sicuramente la pista, ma il suo futuro potrebbe essere molto diverso. Perché Marcell non ha mai nascosto che gli piacerebbe vivere un’esperienza in televisione, con un ruolo da protagonista.

Non è quello il suo mestiere, però anche se in una intervista al settimanale “Oggi” aveva spiegato di essere interessato. Nelle ultime ore in effetti è emersa una possibilità concreta: Jabobs infatti è tra i papabili per partecipare il prossimo autunno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle che tornerà in prima serata su Rai 1.

La conferma è arrivata da TvBlog, anche se in realtà per il momento siamo ancora alle trattative. Ma in fondo lo show condotto da Milly Carlucci nella sua storia ha ospitato molti sportivi famosi e due hanno pure vinto, Fiona May ed Elisa Di Francisca.

Non solo il velocista azzurro però nelle trattativa in corso. Non è mistero infatti che la Carlucci abbia da tempo agganciato anche Wanda Nara, che nell’ultima edizione del programma ha partecipato come ‘Ballerina per una Notte’: per adesso lei vive a Buenos Aires, ma l’Italia le è rimasta nel cuore e con una ricca proposta potrebbe tornare.