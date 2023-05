Sconfitta pesante, la denuncia del presidente: “Li hanno avvelenati”

Ancora una pesante denuncia dopo la cocente sconfitta: il duro attacco del presidente che ha svelato l’avvelenamento dei suoi calciatori

Un rotondo 6-0 senza storia per la retrocessione aritmetica in campionato. Ma nelle ultime ore è arrivata la denuncia del presidente che ha rivelato tutto quello che è successo nelle ore precedenti e successiva alla sfida delicata per non retrocedere. Emanuele Filiberto ha voluto così svelare la verità andando così nel profondo per evidenziare tutta la verità.

Il Real Aversa ha perso 6-0 contro il Ragusa retrocedendo così di fatto in Eccellenza. Così sono nate numerose polemiche a partire dal presidente del club campano, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, che ha denunciato una situazione oscena capitata ai suoi giocatori: “Hanno avvelenato la mia squadra”.

La squadra è andato in ritiro per compattarsi, ma ora hanno pagato le conseguenze come si può leggere nel comunicato stampa: “Non voglio fare nessuna illazione. L’unica cosa certa è che tutti i nostri calciatori stanno in ospedale”, le parole del numero uno del club campano.

Aversa, il racconto di Emanuele Filiberto: “Denuncio alla Procura Federale”

Il suo racconto è stato eloquente evidenziando ogni punto focale: “Molte persone sono scese a vomitare durante il ritorno”. Poi ha aggiunto: “Tanti sono stati trasportati all’ospedale di Salerno. Sono stati tutti ricoverati, purtroppo non sono riusciti neanche a rientrare a casa”.

Due tesserati dell’Aversa sono stati ricoverati al pronto soccorso di Ragusa prima della partita. La risposta della dottoressa di turno è stata eloquente: “Ha detto loro che prima di sei ore non potevano avere nessun risultato”. Infine, dalla nota ufficiale del club campano si può leggere ancora: “Abbiamo già denunciato la struttura che ci ha ospitato. Ora fare il reclamo per far ripetere la partita denunciando il tutto alla Procura federale“. Nel primo pomeriggio ci potrebbe essere anche la conferenza stampa del presidente Emanuele Filiberto, che è infuriato dopo quanto successo tra il pre e il post partita. Ufficialmente il Real Aversa è retrocessa in Eccellenza, ma ora smuoverà ancora una volta le acque per andare fino in fondo per conoscere la verità.

Nelle prossime ore si potrà arrivare alla verità di quello che è successo: novità importanti da monitorare attentamente con la situazione uscita a galla soltanto pochi minuti fa. La denuncia del presidente Filiberto già ha fatto il giro dei social provocando sdegno totale: in caso di conferma, tutto potrebbe cambiare.