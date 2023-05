Mudryk lascia il Chelsea: sbarca in Serie A

Arrivato con grande entusiasmo al Chelsea, i Blues subito l’hanno scaricato: addio in vista per Mudryk, sbarca in Serie A

Bastano pochi mesi per cambiare idea nel mondo del calcio: Mudryk non ha entusiasmato più di tanto al Chelsea. Così potrebbe arrivare a sorpresa il suo addio al termine della stagione dopo soltanto pochi mesi con la maglia dei Blues.

A gennaio il Chelsea ha sborsato circa 70 milioni di euro per l’ucraino Mykhailo Mudryk, arrivato con grande entusiasmo dallo Shakhtar Donetsk. Fino a questo momento non ha mantenuto le promesse, con il suo adattamento alla Premier League che è stato complicato: il talento ucraino ha avuto tanta difficoltà a farsi trovare pronto con la maglia dei Blues. Come svelato dal portale ‘fichajes.net”, il Chelsea potrebbe trovare così una soluzione vantaggiosa sia per il giocatore che per il club. Possibile anche un trasferimento a sorpresa già in estate con la sua cessione definitiva in caso di proposta da urlo.

Mudryk, addio immediato: in pole il top club di Serie A

Lo scenario è subito cambiato in casa Chelsea con Mudryk pronto a dire addio ai Blues per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Una clamorosa indiscrezione circolata proprio poco fa dal portale “fichajes.net”: una mossa strategica per cambiare già rotta in vista della prossima stagione.

Come svelato dal portale ci sarebbero già diversi top club d’Europa, pronti a farsi avanti per il talentuoso fantasista ucraino Mudryk. In pole c’è anche la Juventus insieme all’Arsenal, che potrebbero così preparare l’assalto decisivo in ottica futura. Il talento del Chelsea è pronto subito a fare le valigie diventando uno dei protagonisti a sorpresa della prossima sessione di calciomercato.

Il club bianconero è sempre molto interessato ai talenti in circolazione, ma ora la dirigenza della Juventus cercherà di risolvere i problemi in tribunale il prima possibile Poi si concentrerà sulla nuova campagna acquisti per arrivare a giocatori di spessore tornando protagonista anche in Champions League. Mudryk è un profilo davvero interessante: in caso di addio al Chelsea, i bianconeri faranno la loro proposta interessante. Una pazza idea che è circolata proprio nelle ultime ore: il talentuoso giocatore ucraino andrebbe a rinforzare enormemente il reparto offensivo di Massimiliano Allegri per puntare a tanti obiettivi primari in Italia e in Europa.