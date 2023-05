Milan, arriva il comunicato ufficiale sullo scandalo di queste ore

By

Sono giornate decisive per il futuro del Milan. I rossoneri devono vincere le ultime tre gare per centrare la qualificazione in Champions

Giornate, ore, momenti che possono decidere la stagione. Il Milan sta vivendo in un misto di ansia e febbrile attesa un finale di stagione che può regalare colpi di scena ed emozioni in serie.

Il club rossonero fa quadrato in vista delle ultime tre giornate di campionato, 270 minuti in cui Leao e compagni devono fare bottino pieno per tenere a distanza Roma e Atalanta sperando poi che i giudici della Corte d’appello Federale infliggano una nuova penalizzazione alla Juventus attualmente seconda.

Ma a tenere in banco a Milanello e dintorni è una vicenda non strettamente legata all’aspetto tecnico, quanto piuttosto al clima che si respira intorno alla squadra in questo momento. Sono rimaste impresse negli occhi di spettatori e addetti ai lavori le immagini trasmesse al termine della gara contro lo Spezia, persa malamente dai ragazzi di Stefano Pioli.

La squadra al completo, compreso l’allenatore, si è recata sotto il settore ospiti riservato ai tifosi milanisti, in gran parte gruppi organizzati e ultras della Curva Sud del Meazza. A colpire l’attenzione erano gli sguardi un po’ spaesati dei giocatori mentre ascoltavano in religioso silenzio il discorso accorato di alcuni tifosi, forse i responsabili dei gruppi stessi.

Milan, arriva il comunicato ufficiale sulla vicenda tifosi. La situazione

Più di qualcuno ha creduto di aver assistito a una sorta di processo pubblico con i tifosi nei panni degli inquisitori e la squadra messa sul banco degli accusati. La stessa Procura Federale ha aperto un fascicolo sull’accaduto di cui si dovrebbero avere notizie nelle prossime settimane.

Ma nelle ultime ore i principali responsabili dell’accaduto, i tifosi della Curva Sud, hanno pubblicato un comunicato in cui smentiscono con decisione quanto ricostruito dalla stragrande maggioranza dei media nel corso delle giornate precedenti. I sostenitori milanisti affermano come il confronto avvenuto dopo Spezia-Milan si sia svolto in un clima del tutto pacifico e anzi segnato da un rapporto ‘incredibile‘ creatosi nel corso del tempo tra la squadra e i tifosi.

E la conferma in tal senso sarebbe arrivata proprio a Milanello dove domenica scorsa è andata in scena una mini manifestazione sfociata in un breve corteo conclusosi con una serie di cori e slogan di incitamento nei confronti di giocatori e tecnico a pochi giorni dal derby di ritorno di Champions League.