Milan vigilia dell’euroderby, Pioli carica: “Crediamo nella rimonta”

Era uno Stefano Pioli molto carico quello che si è presentato oggi in conferenza stampa per presentare Inter-Milan. Il tecnico come consuetudine ha parlato dopo il collega “padrone di casa”, in questo caso Simone Inzaghi. Non sarà un derby come gli altri, domani saranno gli ultimi 90 minuti (o più) da giocare contro i cugini, alla ricerca della finale di Champions League. Chiaro, il Milan ci arriva sfavorito, visto lo 0-2 dell’andata e il brutto KO contro lo Spezia. Ma le rimonte nella massima competizione europea sono frequenti: “Chi fa calcio sa che le partite non sono mai finite fino alla fine e le imprese esistono – dice Pioli, che suola la carica – E noi ci crediamo“.

MILAN SENZA BENNACER

La sfida di andata non ha lasciato solo il duro svantaggio di due reti, con la sensazione che questo Milan sia inferiore all’Inter. Ma anche il brutto infortunio di Bennacer. L’algerino era diventato l’ago della bilancia di questo Milan. Lui era stato spostato dietro la punta per equilibrare la squadra e dare qualità al palleggio offensivo. Lui ha finito la stagione proprio a causa dell’infortunio occorsogli nel primo tempo della gara d’andata. Ma Pioli ha fiducia nella sua squadra nonostante il momento difficile: “Dispiace per l’infortunio di Isma – senza troppi drammi, Pioli si prepara a mettere in campo una formazione forzatamente diversa provando a vederne gli aspetti positivi – Giocheremo con altre caratteristiche, con un trequartista in più rispetto all’andata. Magari va meglio dell’andata“.

PERSO BENNACER, RIECCO LEAO

Una delle note dolenti della partita d’andata era stata la difficoltà del Milan nell’arrivare a far male all’Inter. Il dominio della squadra nerazzurra era stato incontrastato, un po’ come nel derby di ritorno in campionato e in Supercoppa. Pioli però pensa sia una questione di tensione della gara e non di caratteristiche dell’avversario: “L’Inter è una squadra forte che ha caratteristiche che ci hanno messo in difficoltà – lo sa bene il tecnico che, più in generale, sottolinea – Dobbiamo avere un approccio diverso rispetto alle ultime volte“. Per arrivare a fare una prestazione più attenta, oltre alla preparazione mentale alla gara, ci sarà bisogno anche del miglior giocatore del Milan di Pioli, Rafa Leao, che sembra aver recuperato: “Se farà tutta la rifinitura, sarà in campo dal primo minuto“. Annuncia il tecnico, consapevole che il portoghese sarà inevitabilmente non al 100%.

IL MILAN DI PIOLI TESO

Inevitabilmente, i rossoneri vivono questa vigilia in maniera tesa. La sconfitta con lo Spezia ha acuito le difficoltà dal punto vista mentale. La squadra sembra non riuscire a tenere la mente su più di un impegno. E il peso di una gara da arrembaggio alla ricerca della rimonta sembra mettere in difficoltà anche Pioli nel preparare il suo Milan.

Infatti, rispetto alla risposta standard di tutti gli allenatori che di fronte ad una grande sfida dicono di non dover preparare nulla, Pioli ammette: “Preparare una partita come questa non credo sia facile – dice Pioli che poi parla anche di come lui stesso ha vissuto la settimana dell’euroderby – L’ho vissuta con l’obiettivo di mettere in campo una grande prestazione. Non sarà sufficiente il livello del secondo tempo dell’andata, dobbiamo alzare il livello. La partita è lunga, vogliamo iniziarla meglio e dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori“.

Poi, in chiusura, preferisce sviare rispetto al commento di Inzaghi sulla designazione arbitrale di Turpin: “Non mi piace, onestamente, mettere le mani avanti. E’ un suo commento…“