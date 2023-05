Rimonta Milan? Difficile, ma non impossibile: i precedenti

È il giorno della gara di ritorno dell’euroderby di Milano. La sfida decisiva per capire chi tra Inter, in vantaggio, e Milan, in rimonta, andrà in finale a Istanbul il prossimo 10 giugno. L’argomento più discusso ed eccitante per gli osservatori neutrali è quello della rimonta dei rossoneri. Non sarebbe ovviamente la prima volta che una squadra in Champions League rimonta uno svantaggio consistente.

RIMONTA IN TRASFERTA PER IL MILAN?

Spesso le rimonte si sono concretizzate col ritorno in casa e con l’aiuto della vecchia regola sui gol fuori casa, ma la situazione nel derby di Milano è un po’ diversa. Se è vero che San Siro si colorerà di nerazzurro, tanti spettatori saranno comunque di fede rossonera. Difficile dunque definire “in trasferta” la squadra di Stefano Pioli, ma statisticamente sarà così. Vediamo, dunque, quali sono le uniche rimonte negli ultimi 10 anni della Champions League sono state compiute dalla squadre uscite sconfitte dall’andata in casa.

CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Durante la Champions League 2018/19 addirittura due rimonte si sono compiute in trasferta. Il primo caso è quello degli ottavi di finale, quando il PSG di Thomas Tuchel vinse 0-2 contro il Manchester United all’Old Trafford. Al ritorno, complice la vecchia regola dei gol fuori casa, a Parigi a vincere furono i Red Devils per 1-3.

La rimonta lontano da casa si ripropose anche in semifinale. Allora fu il Tottenham contro l’Ajax a compierla. La squadra di Pochettino, sotto 0-1 dopo l’andata e 2-0 all’intervallo della gara di ritorno ad Amsterdam, rimontò clamorosamente nei minuti finale segnando il 2-3 al minuto 96.

ANCHE IN SEMIFINALE C’È SPERANZA

Nelle ultime dieci stagioni della massima competizione europea, oltre alla già citata rimonta del Tottenham nel 2019, ci sono altre due rimonte clamorose in semifinale. Entrambe, statisticamente sono registrate come rimonta compiuta in casa, ma poco cambia per il Milan che stasera giocherà comunque nel suo stadio.

LA MISTICA DEL REAL MADRID

Poche cose sono così poco spiegabili come la forza del Real Madrid nella Champions League. Una testimonianza diretta l’ha avuta la il Manchester City lo scorso anno proprio in semifinale come quest’anno.

Dopo l’incredibile 4-3 a favore dei Citizens all’Etihad, nella sfida di ritorno, nonostante gli inglesi dominarono per oltre un’ora passando in vantaggio, il Real riuscì a rimontare. Rodrygo siglò un’incredibile doppietta nel recupero portando la sfida ai supplementari. Nel prolungamento della sfida la vittoria fu siglata da Karim Benzema su rigore.

IL LIVERPOOL DI KLOPP

La Champions League 2018/19 è stata evidentemente la Champions League delle rimonte. Oltre a Tottenham-Ajax, un’altra forse anche più clamorosa rimonta si compì durante quell’edizione e sempre in semifinale. Il Liverpool, poi vincitore del torneo, firmò un pazzesco 4-0 ad Anfield Road contro il Barcellona di Valverde. I Reds avevano molto più di un piede mezzo fuori dalla competizione dopo la gara d’andata: persero infatti 3-0 al Camp Nou contro Messi e compagni. Tuttavia, Jurgen Klopp preparò la gara perfetta, al netto di assenze pesantissime, e riuscì ad eliminare i blaugrana con le doppiette di Origi e Wijnaldum.

LA RIMONTA, UN MOMENTO INCREDIBILE

Nelle ultime 10 stagioni, poi, ci sono state altre incredibili rimonte. Nel 2013/14, ai quarti di finale, il Chelsea di José Mourinho, sconfitto a Parigi 3-1, rimontò il PSG di Ibra (assente) e Cavani vincendo 2-0 a Stamford Bridge.

L’anno successivo 2014/15 ancora ai quarti, il Bayern Monaco dopo aver sorprendentemente perso a Oporto 3-1, ribaltò la sfida all’Allianz Arena. I bavaresi distrussero addirittura 6-1 i lusitani.

Nel 2015/16, gli allora triCampioni d’Europa del Real Madrid rimontarono il 2-0 subito a Wolfsburg, con una tripletta di CR7. Erano i quarti di finale e i Blancos poi andarono a vincere la Champions nella finale di San Siro.

Il 2016/17 fece registrare quella che rimane probabilmente la rimonta più incredibile di sempre. Agli ottavi di finale di andata, il PSG di Unai Emery annichilì in casa il Barcellona: un 4-0 perentorio e apparentemente irrimediabile. Invece, il Barça del tridente Messi, Neymar, Suarez riuscì con l’aiuto di Iniesta e gli altri fenomeni blaugrana siglare una rimonta assurda vincendo 6-1 al Camp Nou

Anche alcune formazioni italiane negli ultimi anno hanno saputo fare grandi imprese. La Roma di Eusebio Di Francesco nel 2017/18 perse l’andata dei quarti di finale col Barcellona di Valverde per 3-1. Al ritorno, all’Olimpico però vinse 3-0 in quella che è probabilmente la serata europea più incredibile per i giallorossi.

L’anno successivo, ancora una volta l’edizione 2018/19, fu la Juventus a godere di una tripletta di Cristiano Ronaldo per rimontare il 2-0 dell’Atletico Madrid all’andata.