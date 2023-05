Affondo Juve per l’erede: 20 milioni più Soule

La Juventus è pronta a dare spettacolo nel prossimo calciomercato estivo: pronto il colpo con un sacrificio

Vincere aiuta a vincere ed è per questo che in casa Juventus, dopo i successi contro Lecce, Atalanta e Cremonese, si punterà a superare pure l’Empoli lunedì prossimo.

Servirà soltanto un punto per festeggiare con due giornate d’anticipo la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Un traguardo che fino a qualche settimana fa pareva impossibile. La penalizzazione di 15 punti arrivata per il caso plusvalenze fittizie ha di fatto a lungo tagliato le gambe alla squadra di Massimiliano Allegri. Vista ripristinata la classifica, la ‘Vecchia Signora’ è adesso seconda in attesa di scoprire entro fine mese se la Corte di Appello Federale si pronuncerà con una nuova penalizzazione e quanto eventualmente ammonterà. Nel mezzo la difficile sfida con il Siviglia.

La semifinale d’andata, all’Allianz Stadium, è terminata con 1-1 acciuffato in extremis grazie alla rete di Federico Gatti. Servirà un’altra Juve per andare in Spagna imponendo il successo sulla squadra di Mendilibar.

Intanto, da Torino, si studiano già le mosse per potenziare la futura rosa di Massimiliano Allegri. Diverse le criticità segnalate dall’allenatore livornese alla dirigenza, tanto in difesa quanto a centrocampo e in attacco. Nel reparto arretrato, però, è ormai praticamente ufficiale la partenza a parametro zero di Juan Cuadrado.

Post Cuadrado: la Juve sogna in grande

Il terzino colombiano ha infatti deciso di non rinnovare con i bianconeri, lasciando dopo ben otto stagioni la società piemontese. La caccia all’erede non si farà attendere ed in particolar modo vi sarebbe un nome su tutti che piace da tempo ai vertici juventini.

Occhi in Spagna, in casa Valladolid, dove il profilo di Ivàn Fresneda è in pole position sulla lista della spesa della ‘Vecchia Signora’. 18 anni, seguito dalle più importanti società sparse per l’Europa, il gioiello di Madrid ha quest’anno collezionato 22 presenze tra Liga e Coppa del Re. Su di lui la concorrenza, come anticipato, è molto forte. In primis il Borussia Dortmund. Ma non solo. Perchè pure la Premier League – ed in particolar modo l’Arsenal di Arteta – sembrerebbe pronta a fare un’offerta.

Per sbaragliare la concorrenza e abbassare la richiesta degli spagnoli, il sacrificato sarebbe Matìas Soulè. Il 20enne fantasista argentino potrebbe quindi rappresentare l’arma giusta per convincere il Valladolid a cedere Fresneda al club italiano.

20 milioni di euro sul piatto più – appunto – il cartellino del classe 2003 che in questa stagione agli ordini di Allegri in Serie A ha accumulato 13 presenze con 1 gol all’attivo. Fresneda nel suo contratto con il Valladolid – che scadrà nell’estate 2025 – ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

In tal senso, al di là degli aspetti economici, peserà non poco l’eventuale penalizzazione ed esclusione dalle coppe europee per la Juve: Fresneda resta però lì, sullo sfondo, oggetto del desiderio bianconero già da più di un anno.