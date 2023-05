Formula 1, ultimatum al pilota: pronto Schumacher

Il tedesco, attuale riserva della Mercedes, potrebbe tornare a correre al posto di un collega in difficoltà in questo inizio di stagione motoristica

Il primo appuntamento europeo di Formula 1, quello del Gran Premio dell’Emilia-Romagna nello storico circuito di Imola è saltato ufficialmente. Il mondiale quindi dovrà attendere ancora per il rientro in pista.

La Red Bull, attuale detentrice dello scettro di Campione del Mondo, resta saldamente in testa alla classifica costruttori grazie all’egregio lavoro di squadra venuto alla luce sino a questo momento con le prestazioni di Max Verstappen e il compagno Sergio Perez. Tra i due sembra molto più di una semplice collaborazione, perché la rivalità interna starebbe prendendo sempre più piede per scaldare il prosieguo della stagione.

Al di là di quanto mostrato dalla Ferrari e la sorpresa Aston Martin, chi ha ancora molto terreno da recuperare è la Mercedes. Sia Lewis Hamilton che George Russell attendono dunque il momento utile per far fruttare gli aggiornamenti alle rispettive monoposto per fronteggiare come in passato la Red Bull, mentre il buon Mick Schumacher resta ancora fermo ai box ad osservare come terzo pilota.

Schumacher scalpita verso il reintegro, sottofondo Williams

Per il talento ventiquattrenne e figlio d’arte, la passata e seconda stagione in Formula 1 tra le file della Haas non è stata delle più semplici. Anzi. Una serie di risultati negativi, spesso culminati col ritiro della vettura, hanno costretto il team statunitense a fiondarsi sull’esperienza di Nicolas Hülkenberg.

Terminato il suo contratto con la Ferrari Driver Academy, Schumacher junior ha dunque rotto la tradizione di famiglia siglando l’accordo da collaudatore per Mercedes. Finora il suo impegno lontano dai riflettori ha comunque impressionato il team principal Toto Wolff il quale, a seguito di una lunga riflessione, avrebbe etichettato il tedesco come pronto al reintegro in pista. Non potendo tuttavia scalzare dal proprio piedistallo gli altri due piloti, è necessario che prenda il posto di qualcuno come Logan Sargeant nella casa partner Williams.

Nelle ultime ore Wolff avrebbe contattato James Vowles, responsabile della casa britannica di Wantage, per spingere alla sostituzione e lasciando a Schumacher campo libero per esprimere il proprio potenziale.

Anche l’altro pilota Williams, Nick De Vries, non sarebbe comunque certo di poter proseguire la propria avventura. Come per Sargeant, anche il talento olandese non ha conseguito neppure un punto utile dopo cinque GP disputati. L’ultimatum consisterebbe in un miglioramento – e dunque un buon piazzamento in zona punti – nelle prossime tre gare. In caso contrario, un avvicendamento sulla monoposto a tinte blu potrebbe essere lo scenario più probabile da qui al resto della stagione motoristica.