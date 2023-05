Lotta in Red Bull, colpo di scena Verstappen-Perez: cosa sta succedendo

La Red Bull è l’assoluta dominatrice nel mondiale di Formula Uno. La proprietà potrebbe però avere un problema interno

I primi cinque Gran Premi della stagione di Formula Uno hanno visto una sola vettura al comando. Max Verstappen e Sergio Perez si sono suddivisi le vittorie, ma alla fine la vittoria è sempre Red Bull. Il divario rispetto alle altre è imbarazzante e monoposto come Ferrari o Mercedes sono nettamente indietro. La Red Bull vince e sembra sempre più vicina all’ennesimo Mondiale.

I meccanici, la proprietà e i piloti hanno fatto un lavoro eccezionale e Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio di Miami ha ottenuto l’ennesimo successo. Partito solo al tredicesimo posto ‘Super Max’ ha iniziato una valanga di sorpassi ed ha vinto dominando la scena. Ora però la Red Bull rischia di vedere un problema ‘interno’. Rispetto al passato le cose sembrano essere ben diverse.

Se negli anni scorsi Verstappen era ufficialmente il primo pilota, nettamente superiore a Sergio Perez, quest’anno c’è maggiore equilibrio tra i due. Il messicano è a soli 14 punti in classifica e non ha nessuna intenzione di lasciare il comando totale, al due volte campione del Mondo. Se Verstappen è nettamente superiore (soprattutto grazie all’auto) ai piloti delle altre squadre, non è cosi per il compagno che assolutamente non ci sta a fare la figura della comparsa. Le ultime affermazioni sono l’ennesima conferma di tutto ciò.

Red Bull, Perez ‘avvisa’ Verstappen

La Formula Uno sarebbe dovuta sbarcare in Europa già nel weekend con il Gran Premio d’Italia, ad Imola poi annullato per le note vicende di maltempo. La Ferrari era ovviamente la più attesa ma c’era anche curiosità per lo scontro Perez-Verstappen.

Ad ogni modo prossimamente ci saranno diversi Gran Premi cittadini, gran premi sulla carta favorevoli a Perez. Di questo e molto altro il messicano ha parlato a Sky Sports.

Il pilota Red Bull ha ammesso: “E’ vero sui circuiti cittadini riesco a dare il meglio di me, dipende dal fatto che riesco a gestire meglio la vettura. Questo non significa che non posso fare bene anche negli altri Gran Premi”. La lotta fra i due piloti Red Bull è pronta a entrare nel vivo e Perez ha però elogiato il compagno, confermando che l’ultimo Gran premio è stato straordinario e lo ha visto protagonista assoluto. Ora la Red Bull è pronta a scendere in pista anche in Italia dove bisognerà risolvere definitivamente la questione piloti. Già in passato abbiamo visto come lotte ‘fratricide’ possono portare alla distruzione e Chris Horner ha un arduo problema da risolvere.