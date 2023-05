Ritiro Alonso, decisione clamorosa: i tifosi sono spiazzati

Fernando Alonso è stato uno dei protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione nel Mondiale di Formula 1. Ora è arrivato un annuncio che non può non sorprendere i fan

Aveva lasciato l’Alpine non senza polemiche, Fernando Alonso, dopo la stagione scorsa in cui si è lamentato e non poco delle performance della monoposto transalpina.

Dichiarazioni mai casuali quelle dell’ex campione iberico che dimostravano emblematicamente la sua grande voglia di competere nonostante alla sua età (a luglio compirà 42 anni), tanti suoi colleghi hanno da tempo appeso il casco al chiodo.

E così Fernando ha intrapreso una nuova sfida, accettando la chiamata di un’Aston Martin, reduce anch’essa da un Mondiale 2022 alquanto deludente, peraltro coinciso con il ritiro di Sebastian Vettel dopo un biennio avaro di soddisfazioni anche per l’ex Ferrari.

Nessuno, comunque, nemmeno il più ottimista tra i fan di Alonso si sarebbe aspettato un rendimento tale del campione iberico a bordo della nuova monoposto. Nelle prime cinque gare della stagione, Fernando ha ottenuto quattro volte il terzo posto, mancando il podio solo in Azerbaijan dove è arrivato sesto.

Di fatto, è lui (si fa per dire) il principale antagonista delle imprendibili Red Bull di Verstappen e Perez, dominatrici del Mondiale e in grado di sbaragliare la concorrenza di Ferrari e Mercedes, superate anche dalla stessa Aston Martin.

Fernando Alonso, l’annuncio sorprende i fan

Alonso ha firmato un accordo biennale con la Aston Martin di Lawrence Stroll. Un’intesa che Fernando non esclude di prolungare. Del resto se le premesse sono queste, con una monoposto affidabile come quella attuale, l’iberico può sempre dire la sua anche perché quando si ha un talento pazzesco, l’età avanzata non può essere un limite.

Proprio per questo motivo, Alonso, in un intervento ripreso da racingnews365, si è detto molto tentato dalla possibilità di proseguire ulteriormente in Formula 1. “Siamo in una posizione migliore di quella che pensavo – ha spiegato Fernando – credevo che solo nel 2024 sarei riuscito a salire sul podio e invece già l’ho fatto quattro volte. Questa è una tentazione per prolungare il contratto.”

Chissà se Alonso vorrà proseguire fino ai 45 anni. Intanto resta il pilota con più gare disputate nella storia della Formula 1. La prossima è in arrivo. Nel weekend tra il 19 e il 21 maggio, la F1 avrebbe dovuto fare tappa a Imola per il primo GP europeo della stagione ma tutto è saltato per il maltempo.