Federica Pellegrini: rissa per amore, due colleghi quasi alle mani per lei

La biografia di Federica Pellegrini sta diventando sempre più un argomento di discussione: c’è un nuovo capitolo che appassiona tutti gli amanti del gossip

La vita sentimentale della campionessa di nuoto per anni ha tenuto banco tra le pagine patinate, ed è la stessa Federica Pellegrini ad aggiungere particolari inediti su quanto è avvenuto dal punto di vista amoroso negli anni passati.

Il fenomeno del nuoto azzurro è tornato ad essere protagonista, pur senza vincere in piscina. È un momento in grande ascesa per la campionessa olimpica, capace come pochi di mantenere un pubblico sempre molto appassionato sulle sue vicende.

La partecipazione a Pechino Express l’ha vista a un passo dalla vittoria insieme al compagno Matteo Giunta, ma c’è molto di più da discutere in questi ultimi giorni. La sua biografia “Oro” sta diventando un vero e proprio caso editoriale, in quanto c’è molto materiale da analizzare partendo proprio da quanto accaduto negli anni dal punto di vista amoroso.

Federica Pellegrini, uno strano triangolo negli anni

Le storie d’amore con i campioni del nuoto sono state una parte importante di Federica Pellegrini, in particolare nel corso degli ultimi anni. Vicende che non hanno influito sul suo percorso da campionessa, abbattendo record su record, ma hanno influito sicuramente sul suo equilibrio mentale. Così, Federica Pellegrini ha raccontato senza troppi timori quanto avvenuto in passato: Luca Marin aveva scoperto la sua storia con Filippo Magnini.

Federica Pellegrini ha spiegato nel dettaglio cos’è accaduto in un albergo, dal dimagrimento di Marin che già aveva intuito qualcosa, per poi andare direttamente a scoprire quanto stava succedendo: “Non potevo mai sapere che stava dietro lo spioncino, quando raggiunsi la camera di Filippo sul più bello sentimmo Luca che picchiò sulla porta, voleva che uscissimo: non abbiamo aperto, altrimenti sarebbe finita a botte”.

I dirigenti della Nazionale andarono così a placare una situazione incresciosa: un triangolo inatteso nel mondo del nuoto che poteva portare sicuramente a uno scandalo vero e proprio.

La Pellegrini nella biografia riporta come aveva già lasciato Marin e che la lite accade due giorni dopo la fine del loro rapporto e, alla richiesta di spiegazioni, affermò come era comunque in diritto di sentirsi libera, non avendo più con l’atleta un legame sentimentale. Il nuoto è passato dalle pagine sportive a quelle del gossip, la biografia dell’ex campionessa sta diventando sempre più ricca di particolari.