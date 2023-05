Sainz via dalla Ferrari: offerta da un altro team

L’inizio stagione in casa Ferrari è stato piuttosto complicato. I rumors sul futuro della Rossa preoccupano i tifosi

C’erano ben altre aspettative ad inizio stagione per i tifosi della Rossa. In tanti attendevano un’annata diversa, ma i primi cinque Gran Premi sono stati a dir poco traumatici per la Ferrari. Le ultime novità sono anche peggiori e la squadra di Maranello trema.

La vettura di Maranello non è quasi mai stata competitiva ed addirittura non appare manco più come la seconda forza del Mondiale di Formula Uno. Le Red Bull di Perez e Verstappen distano anni luce, ma anche l’Aston Martin di Alonso è apparsa più veloce e la storica monoposta italiana ha spesso corso gare anonime. I tifosi vogliono al più presto una reazione, ma intanto le ultime indiscrezioni non sono positive.

I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sono scontenti e il loro futuro appare più incerto che mai. La giovane stellina monegasca è ormai stufa di una situazione che va avanti: spesso si discute sui progressi della Ferrari, ma con il passare degli anni la squadra sembra fare passi indietro e intanto gli anni passano. Leclerc sogna la vittoria del Mondiale, ma al momento è utopia. Una situazione anche peggiore invece per il pilota Carlos Sainz.

Ferrari, Sainz verso l’addio? La situazione

Nonostante faccia il suo compito sempre nel migliore dei modi il pilota spagnolo è spesso considerato come una seconda scelta. I tifosi, quando si parla di Ferrari, esaltano e tifano solo Leclerc, e anche in squadra, Carlos è spesso passato in secondo piano rispetto al compagno di squadra. Visto questa situazione il pilota sarebbe pronto a cambiare aria, restando ovviamente in Formula Uno. Su Carlos ci sarebbe quindi l’Alpine, monoposto a caccia di piloti interessanti per coltivare la propria crescita.

Sainz sarebbe intrigato dalla proposta, consapevole che, in tal caso, non sarebbe più una seconda scelta. La Ferrari rischia di ritrovarsi con un pacchetto di piloti totalmente nuovo la prossima stagione, e, dopo soli cinque gran Premi, continuano i rumors di mercato.

Intanto la Rossa dovrà rinviare la possibilità di mostrare gli aggiornamenti visto il rinvio, dovuto al forte maltempo, del Gran Premio di Imola, in Italia, previsto nel weekend. Una situazione tragica con morti e pericolo di alluvioni con la Formula Uno che ha optato per la scelta più ovvia. Il Mondiale perde cosi uno dei Gran Premi più attesi della stagione.