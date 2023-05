Alonso-Briatore, accusa pesantissima: lo ha detto davvero

Fernando Alonso e Flavio Briatore è un binomio quasi inscindibile in Formula 1 ma ora arriva le accuse molto pesanti: le parole sono inequivocabili

Hanno segnato un’epoca in Formula 1 e sono stati anche una coppia vincente. Fernando Alonso e Flavio Briatore insieme hanno vinto due campionati del mondo con la Renault e la loro bacheca poteva essere anche più ricca.

Lo spagnolo, nonostante i 41 anni, continua ad essere al vertice della F1, anzi quest’anno lo è ancora di più. La sua Aston Martin sembra essere la prima delle ‘altre’, considerando la Red Bull irraggiungibile. La monoposto inglese è, infatti, al secondo posto nella classifica costruttori con Alonso che è subito alle spalle della coppia Verstappen-Perez in quella piloti.

Risultati importanti e per certi versi inattesi per il pilota di Oviedo che non ha ancora perso la sua voglia di primeggiare. E’ questa che lo spinge ad essere ancora in F1, da ‘senatore’, e a stare davanti a colleghi più giovani e comunque di talento. Di talento Alonso ha dimostrato di averne a volontà e forse nella sua carriera avrebbe potuto vincere di più, ma non sempre le scelte fatte sono state quelle giuste.

Proprio su questo si basa un’accusa che arriva nei suoi confronti e che coinvolge anche Flavio Briatore: le parole sono inequivocabili.

Accusa contro Alonso e Briatore: Eddie Jordan ne è convinto

A parlare di Flavio Briatore e Fernando Alonso è Eddie Jordan. Ex pilota, ma anche proprietario di una scuderia, l’irlandese non ha avuto parole dolci per i due, intervento al podcast Formula for Success.

L”accusa’ arriva da un amico, perché lo stesso Eddie Jordan ci tiene a precisare che con Briatore sono ancora in buoni rapporti. Però il problema è rappresentato dalle scelte fatte nella carriera di Alonso e che hanno avuto come motivazione non il successo ma i soldi. “Alonso e Briatore hanno seguito i soldi – ha affermato l’irlandese –. Ha scelto squadre che lo pagavano di più rispetto ad altre dove avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere il mondiale“.

Una scelta di cui, stando alle parole di Jordan, ora si è pentito: “Se guarda indietro, pensa di aver fatto un errore. Se fosse qui, glielo direi. Ha vinto due titoli, ma sa che avrebbe potuto vincerne cinque o sei“. Occasione persa quindi per Alonso che però non ha ancora alzato bandiera bianca. Almeno fino al prossimo anno continuerà a guidare una Formula 1 e se l’Aston Martin proseguirà nei progressi mostrati rispetto allo scorso anno, non è detto che sia troppo tardi per tornare a vincere.