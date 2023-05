Daniele Scardina, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: tifosi commossi

Le condizioni di Daniele Scardina a tre mesi dal terribile malore che l’ha colpito: i suoi tifosi sono davvero commossi per l’aggiornamento

Un periodo davvero brutto quello che ha attraversato Daniele Scardina, alle prese con la riabilitazione da un malore che ha rischiato veramente di lasciarlo senza vita. Era lo scorso 28 febbraio, quando dopo un allenamento nella palestra Crossfit in via Fermi 9, a Buccinasco, il pugile 31enne si è accasciato a terra dopo un malore accusato.

Trasportato immediatamente all’ospedale Humanitas di Rozzano, piccolo centro in cui è nato, è stato sottoposto d’urgenza ad un’operazione alla testa. Le condizioni, apparse subito molto serie, hanno lasciato con il fiato sospeso amici e parenti, oltre ai numerosissimi fan che lo seguono anche sui social.

Come ricordato dal suo manager Alessandro Cherchi, Scardina non aveva subito pesanti colpi ma era svenuto non appena rientrato negli spogliatoi, in condizioni che sembravano buone. Il pugile si stava allenando in vista del match di debutto nella categoria dei mediomassimi, in programma venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano.

Daniele Scardina, migliorano le sue condizioni: il messaggio del fratello Giovanni

Dopo un lungo percorso riabilitativo, trascorso anche fuori dall’ospedale, in una clinica specializzata a Lecco, finalmente ci sono stati degli aggiornamenti positivi sulle sue condizioni di salute. Daniele Scardina sta meglio, come testimoniato dal fratello, che gli è sempre rimasto a fianco in questo difficile periodo.

In un post su Instagram, Giovanni Scardina ha postato un’immagine che lo ritrae assieme a Daniele, che sembra stare in buone condizioni. Giovanni ha scritto nello specifico: “Tenerti al mio fianco è il regalo più bello. Continua a combattere campione”. Dopo due mesi di coma l’ex fidanzato di Diletta Leotta sembra aver imboccato finalmente la strada del completo recupero, cosa che appariva quasi impossibile quel terribile giorno di febbraio.

Dopo aver ringraziato tutti per i messaggi di auguri, il fratello di Daniele ha voluto aggiungere: “Lui c’è e sta meglio, questa è la cosa più importante. Il percorso è ancora lungo ma Dani sta bene”.

La speranza di tutti è che riesca definitivamente a vincere anche questa difficilissima battaglia, di certo la più dura della sua inter vita. Qui non si tratta di poter combattere contro un avversario tosto sul ring ma di riprendere a fare una vita normale, al fianco degli affetti più cari che non lo hanno mai abbandonato anche nelle fasi più buie e delicate.