Ribaltone in panchina, annuncio clamoroso: “Paris Saint-Germain!”

Si prepara un clamoroso ribaltone in panchina in Serie A con un tecnico pronto a salutare l’Italia per andare al PSG.

Il PSG guarda in Serie A per la propria panchina in vista della prossima stagione. Il club francese avrebbe infatti messo nel mirino un tecnico di una big italiana.

Tempo di pensare ai cambiamenti in vista della prossima stagione per le squadre. I campionati volgono ormai al termine ed è tempo di prendere decisioni su quello che sarà il futuro delle panchine e delle rose. Il PSG con ogni probabilità si separerà da Galtier al termine del campionato in corso e guarda con attenzione in Serie A per trovare un nuovo tecnico. L’idea del club transalpino appare più che chiara avendo messo nel mirino un allenatore ora sulla panchina di una big italiana.

Calciomercato, il PSG guarda in Italia per la propria panchina

L’allenatore nel mirino del PSG è José Mourinho. A confermare le voci di un possibile trasferimento a Parigi del tecnico della Roma ci ha pensato Sebastian Frey a TVPLAY_CMIT, ex portiere e conoscitore sia del campionato italiano che di quello transalpino.

L’ex giocatore di Inter, Parma e Fiorentina ha così espresso la sua idea: “Non vorrei fare io il mercato ma secondo me per gestire il caos che c’è a Parigi l’unico nome buono è quello di José Mourinho. Non so se ne stiano parlando ma le voci in Francia ci sono. Un altro nome per la panchina del PSG potrebbe essere Antonio Conte. Zidane al 99,9% non sarà l’allenatore del PSG per diversi motivi”.

Frey ha poi proseguito parlando anche della panchina della Juventus, sponsorizzando di fatto l’arrivo di Zidane: “Secondo me Zidane sta parlando con la Juventus – ha detto a TVPLAY_CMIT – molto dipenderà dalla situazione del club. Secondo me qualcosa c’è e se fossi juventino immaginerei Del Piero presidente e Zidane allenatore”. Un’ipotesi affascinante ma sicuramente ancora lontana dalla realizzazione per la Juventus che dovrà ancora decidere cosa fare con Massimiliano Allegri.

Il calciomercato sta iniziando quindi a scaldarsi con diverse panchine che potrebbero cambiare padrone nel giro di poche settimane. Per quello che riguarda la Roma c’è da chiudere al meglio una stagione che potrebbe diventare trionfale con la conquista dell’Europa League. La Juventus invece si sta leccando le ferite per il ko col Siviglia ma ora deve tentare di tenere uno dei posti tra le prime quattro in campionato, sperando che non arrivi una nuova penalizzazione.