Tennis, anticipo d’estate: in bikini è una sirena

Il tennis italiano e non solo si “riscalda” con le foto di una delle sportive più apprezzate nel nostro panorama come Corinna Dentoni

Il clima freddo degli internazionali di Roma trova subito una vampata di colore con le ultime foto di Corinna Dentoni che segue a distanza quanto accade e ammalia sempre più i suoi fan.

Il brutto mese di maggio dal punto di vista climatico sta penalizzando anche il mondo del tennis, con gare rinviate e uno spettacolo che latita ad arrivare. Ne è una prova l’edizione degli internazionali di Roma, spesso poco seguiti dal vivo – a causa dei prezzi – ma anche per un meteo instabile che penalizza i colpi dei campioni.

Da tutt’altra parte invece è Corinna Dentoni, che si gode il relax e mostra tutto il suo stato di forma ai fan. Così, negli ultimi scatti su Instagram, la tennista italiana vuole decisamente riscaldare la temperatura.

Corinna Dentoni, le nuove foto sexy in costume

Corinna Dentoni è sempre più seguita sui social: sta quasi arrivando a cento mila sostenitori su Instagram e non mancano i commenti d’affetto dalle colleghe del tennis, che la rivogliono presto sul campo per lottare insieme a loro. Negli anni si è un po’ persa in campo, ma l’affetto dei fan è rimasto sempre immutato: le ultime foto su Instagram della tennista lo confermano con il pieno dei like ricevuti.

Nella carrellata di foto c’è anche un particolare messaggio: “Noi testardi come onde su uno scoglio”, probabilmente a sottolineare la caparbietà della sportiva. Sempre più apprezzata fuori dai circuiti tennistici e ora in bella mostra sui social, diventando subito virale in queste ultime ore anche perché molti utenti non hanno capito la spiaggia degli scatti: per qualcuno è una meta italiana come Viareggio, per altri invece è in zone marine extra italiane.

Il bikini va dritto al cuore dei sostenitori, che a loro volta ricambiano con commenti e messaggi d’amore telematici. Un amore che la Dentoni mostra ai suoi fan in maniera virtuale, mentre nella vita privata è legata a Massimo Brambati, ex calciatore del Bari e opinionista di 7Gold.

La tennista-influencer viaggia a gonfie vele nella vita privata, ora dovrà marciare con un altro ritmo sui campi di gioco per il prossimo futuro. Era una delle migliori promesse qualche anno fa, il suo cammino ha avuto qualche intoppo ma può regalare ancora qualche altra soddisfazione sportiva.