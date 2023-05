Dopo Sharapova e Nicole Schrezinger, Dimitrov colpisce ancora: lei è famosissima

Grigor Dimitrov ha una nuova fiamma: ecco chi è riuscita a rubare il cuore del tennista dopo Maria Sharapova e Nicole Schrezinger

Grigor Dimitrov, tennista bulgaro, continua a rubare cuori. Dopo Maria Sharapova e Nicole Schrezinger, una nuova donna incantevole è vittima del suo fascino: si tratta di una personalità del mondo dello spettacolo famosissima.

Ancora una volta, Grigor Dimitrov ha perso un duello col numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo si è, infatti, imposto anche agli Internazionali di Italia conquistando il passaggio agli ottavi, dove ha affrontato Cameron Norrie. Tuttavia, il bulgaro può contare sull’amore di una donna bellissima che certamente lo aiuterà a superare la sconfitta.

Grigor Dimitrov, ladro di cuori: le fiamme del tennista

Grigor Dimitrov è certamente uno degli sportivi più avvenenti del mondo del tennis. Basti pensare che nel 2018 è stato eletto il giocatore più bello dell’ATP World Tour. Un fascino che ha colpito diverse donne: impossibile non menzionare la Tigre della Siberia, ossia Maria Sharapova. La differenza di età aveva inizialmente frenato la russa, tuttavia, il bulgaro non ha mollato ed ha cominciato a corteggiarla prima tramite email poi messaggi e infine presentandosi a casa sua con un enorme pupazzo e dei fiori.

Un fidanzamento durato 2 anni e mezzo, nei quali i paparazzi hanno seguito la coppia. Ciononostante, a rompere la magia non è stato questo, ma la passione per il proprio lavoro. Difatti, la tennista si rese conto che il bulgaro stava rappresentando per lei una distrazione dalla propria vocazione: quindi decise di interrompere la relazione per concentrarsi sullo sport.

Il tennista bulgaro si è consolato con Nicole Scherzinger, cantante statunitense nota per essere la voce del gruppo pop The Pussycat Dolls. Tuttavia, la loro storia è durata meno di sei mesi. Circa un anno e mezzo dopo, Dimitrov ha ufficializzato la sua relazione con Lolita Osmanova, figlia di un miliardario e oligarca russo, ma anche questa relazione è giunta al capolinea. In tempi più recenti, una personalità del mondo dello spettacolo sembrerebbe aver rubato il cuore del bel tennista, ossia: Madalina Ghenea.

Dimitrov, un nuovo amore: chi è Madalina Ghenea?

Madalina Ghenea è dotata di una bellezza disarmante. Sebbene abbia iniziato la sua avventura nella moda da adolescente, non si è limitata alle passarelle. Nel corso degli anni ha infatti preso parte anche a diversi film e show, ad esempio: I soliti idioti, lungometraggio di Enrico Lando basato sull’omonima sitcom trasmessa su MTV, Youth di Paolo Sorrentino e Ballando con le stelle, programma televisivo di RAI 1.

Il suo fascino ha conquistato sia calciatori che divi dello spettacolo: da Kevin Principe Boateng a Micheal Fassbender passando per Gerard Butler. Tuttavia, tra le storie più importanti dell’attrice c’è certamente quella con l’imprenditore rumeno Matei Stratan con cui ha avuto una figlia: Charlotte, nata il 4 aprile 2017. La loro relazione è però giunta a termine nel 2019 ma oggi il cuore della modella sembrerebbe essere tornato a battere.

Difatti, Dimitrov ha condiviso sui social degli scatti realizzati con Madalina Ghenea, in atteggiamenti intimi. Per alcuni media non ci sono dubbi: lo sportivo ha deciso di ufficializzare la loro relazione con le foto postate confermando i rumor che giravano da diverse settimane. Inoltre, il post, che è stato rimosso dal bulgaro, presentava anche una didascalia: “Coming Soon”. Dunque, i fan dovranno attendere per scoprirne di più.