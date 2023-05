Addio terrificante in MotoGP: se ne va una vera icona

Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in MotoGP in ottica futura con un abbandono shock che cambierebbe le carte in tavola.

Nasce una clamorosa ipotesi in MotoGP con la possibilità di un addio che lascia senza parole tutti gli appassionati dello sport a due ruote.

Le ultime voci riguardanti la MotoGP lasciano senza parole i tifosi e gli appassionati dello sport che rischiano di dover fare a meno di uno dei perni delle gare. Un possibile addio al mondiale che andrebbe a rivoluzionare quella che è la corsa al titolo iridato per gli anni futuri. Il mondiale del 2022 ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi italiani che hanno visto Bagnaia trionfare sulla Ducati per un successo tutto tricolore.

MotoGP, la clamorosa ipotesi che lascia di stucco gli appassionati

Jeremy McWilliams, ex pilota britannico, ha parlato a Crash.net di un’opportunità che lascerebbe senza parole gli appassionati dello sport a due ruote. Un doppio addio che rivoluzionerebbe le gare in maniera definitiva.

McWilliams ha infatti avanzato l’ipotesi di un addio della Honda alle corse: “In questo momento sono i costruttori europei a farla da padrone ed a dominare le corse. Bagnaia è sempre più veloce di Marquez. Sarebbe bello vedere Marc alla guida di un’altra moto oltre la Honda. Credo che quando Marquez si accorgerà di non poter fare nulla fino a quando la Honda non recupererà il gap, potrebbe perdere fiducia nel marchio giapponese”.

L’ex pilota dell’Irlanda del Nord ha continuato: “Non è da escludere che, se Marquez dovesse decidere di andarsene, potrebbe fare lo stesso la Honda che non avrebbe un pilota importante nella classe regina”. Un addio, quello della Honda, che potrebbe rivoluzionare in maniera decisa il mondo delle corse con il marchio giapponese che rappresenta da sempre un punto fermo della classe regina delle moto.

Al momento Marquez è legato da un contratto fino alla fine del 2024 con la Honda ma non è da escludere che le cose possano essere riviste già alla fine di questa annata. La stagione per lo spagnolo non è iniziata nel migliore dei modi con nuovi problemi fisici che ne stanno condizionando il rendimento come accaduto nel 2022. Il sei volte campione del mondo dovrà quindi fare le sue valutazioni in ottica futura decidendo se proseguire ancora con la casa nipponica o provare una nuova avventura per provare a tornare sul tetto del mondo.