Bufera e polemiche nella MotoGp: “Sono stanco”

La MotoGp è scossa da una nuova clamorosa polemica: l’ultima gara ha lasciato strascichi pesanti, un campione vuole mollare

Tira un’aria strana attorno alla MotoGp fin da quando è cominciata la stagione. Perché fino ad oggi il pubblico ha assistito ad una serie di gare belle e combattute, ma le cadute e le polemiche non sono mancate.

Parole pesanti praticamente in ogni weekend, perché l’introduzione delle gare Sprint al sabato ha reso tutto più spettacolare ma anche più nervoso. Da Portimao a Le Mans abbiamo registrato molti vincitori diversi e lo dice anche la classifica del Mondiale che è ancora molto compatta come dimostra il distacco tra Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia.

Ora però il campione del mondo è rimasto coinvolto una polemica che non ha innescato lui, ma rischia di travolgerlo. Bagnaia è ripartito dalla Francia con l’ennesimo zero in classifica generale dopo la caduta nella gara della domenica innescata dal contatto con Maverick Vinales. E ha scoperto che se lo scorso anno tutti erano contenti della sua vittoria, Fabio Quartararo a parte, oggi il clima attorno a lui è cambiato.

Tutto è nato da una sua dichiarazione dopo la gara. Ha semplicemente osservato che negli ultimi anni la musica in gruppo è cambiata perché una volta la differenza tra le moto ufficiali e quelle per i clienti era molto più ampia. E questo in fondo evitava che ci fossero troppi duelli in pista, favorendo i piloti in lotta per il Mondiale.

Bufera e polemiche nel MotoGp: un campione ha deciso di dire basta

Parole dette come osservazione, non per innescare nuove discussioni. Ma qualcuno non le ha gradite, come Hervé Poncharal che è il responsabile del team KTM GasGas, quello di Pol Espargarò.

Appena ha sentito quel discorso, il manager francese che è stato anche un discreto pilota in carriera, si è scagliato contro il ducatista. Prima ha spiegato di aver sempre ammirato Pecco come pilota anche per la sua moderazione nelle dichiarazioni. Ma questa volta ha detto una fesseria (lui in realtà ha usato un’espressione più forte, ndb) che lo ha scioccato. Non pensava che avrebbe espresso idee così poco interessanti e antisportive.

Finita lì? Nemmeno per sogno, perché Bagnaia non ci sta a passare per un irriconoscente. Quando da campione del mondo 2018 in Moto2 è passato in MotoGp la sua prima avventura è stata quella con la Ducati del Team Pramac che non era e non è una squadra ufficiale. Quindi conosce benissimo quello che significa correre con un team satellite e non aveva nessuna intenzione di denigrare il lavoro che fanno.

E adesso al sito Autosport ha voluto chiarire il suo pensiero. Ha spiegato che quelle parole sono state decontestualizzate e il suo pensiero era molto diverso. “D’ora in poi parlerò solo di questo sport, che è quello che conosco meglio. Sono stanco di dover giustificare ogni parola che viene estrapolata dal contesto per aprire una polemica”.

L’occasione buona arriverà presto perché la prossima tappa del Mondiale sarà il Gran Premio d’Italia al Mugello. E davanti ai suoi tifosi potrà far parlare soltanto la sua Desmosedici.