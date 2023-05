Emma Raducanu, il peggio è passato: l’ultima storia infiamma i tifosi

Emma Radacanu, tennista britannica, reduce da tre interventi chirurgici, ha aggiornato il mondo sulle sue condizioni: i tifosi fremono

Quando ha aggiornato i suoi tifosi, ma anche tutti coloro che si occupano di tennis, sulle sue condizioni di salute, in molti hanno fatto un passo indietro, cospargendosi il capo di cenere. Le polemiche sul crollo del suo rendimento, e sulle inevitabili conseguenze in classifica, avevano toccato delle vette davvero insopportabili.

Anche perchè le critiche, che potrebbero anche essere legittime se portate avanti con argomenti credibili e avendo tutte le informazioni a disposizione, avevano assunto più la forma di attacchi alla persona Emma che alla tennista Raducanu.

Tentiamo di fare un po’ d’ordine. Dopo un principio di 2023 disastroso dal punto di vista dei risultati, la britannica ha continuato la sua dapprima lenta, poi inesorabile discesa nel ranking WTA. Prima fuori dalla Top 50, poi scivolata addirittura oltre l’80esima posizione, la tennista era stata aspramente criticata per il suo eccessivo impegno nel mondo delle pubblicità, nei servizi fotografici, delle campagne come testimonial, che l’avrebbero distratta dall’attività agonistica.

In un gioco al massacro simile in tutto e per tutto a quello subìto da Matteo Berrettini – chiedere informazioni anche alla compagna Melissa Satta – la vincitrice degli US Open 2021 aveva dapprima reagito con indifferenza, per poi esplodere in una polemica che ha toccato il suo apice nella conferenza stampa pre-torneo di Madrid, quando aveva usato solo 58 parole per rispondere alle 16 variegate domande dei giornalisti britannici accorsi in Spagna.

Emma può sorridere, la novità dà speranza ai fans

Proprio nella kermesse ospitata dalla capitale spagnola sarebbero dovute arrivare delle risposte importanti in vista della sua competitività al Roland Garros, invece la britannica non è nemmeno scesa in campo. Si pensava ad un infortunio di poco conto, e invece pochi giorni dopo è arrivata la lunga confessione della tennista, che annunciava di aver appena subìto un’operazione alla mano destra. Ma non era affatto finita qui.

Nella stessa storia Instagram confermava anche la necessità di un altro intervento all’altra mano, più un’ulteriore operazione alla caviglia. Il tutto condito dall’ammissione di ‘aver sofferto tanto negli ultimi mesi‘, col dolore che si era fatto ‘via via sempre più insopportabile‘.

Con la conferma ufficiale di un stop che la costringerà lontano dai campi per parecchi mesi, Emma ha lasciato di sasso i suoi detrattori. Che hanno smesso di attribuire alla pur fervida attività social, o agli eventi mondani, il calo di competitività dell’atleta. Per tranquillizzare le decine di migliaia di ammiratori che la seguono costantemente sui social e non solo, Emma ha pubblicato una storia in cui mostra il polso sinistro non più ingessato e libero di iniziare a fare i primi movimenti circolari.

Una splendida notizia per tutto il mondo del tennis, che non vede l’ora di riabbracciare un talento esploso forse troppo presto, ma certamente da recuperare il prima possibile.