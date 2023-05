La Juve sorprende tutti: arriva un altro campione del Mondo

La Juve ha messo gli occhi su un giocatore che si è laureato campione del mondo da poco: l’ipotesi di mercato

La Juventus sta per mettersi alle spalle una delle stagioni più travagliate della sua storia. Oltre ai tanti problemi riscontrati in campo, con i tifosi che se la sono presa soprattutto con l’approccio difensivo di Massimiliano Allegri, la Vecchia Signora ha dovuto fare i conti anche con le vicende relative al caso plusvalenze e alla manovra stipendi che hanno inevitabilmente contribuito a togliere tranquillità a tutto l’ambiente.

In vista della prossima stagione i bianconeri hanno bisogno di un profondo rinnovamento, sia in società che nella rosa. La Juve sta spingendo per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che è riuscito a regalare a Luciano Spalletti quelle pedine fondamentali per arrivare ad uno straordinario scudetto.

I bianconeri sperano di poter ripartire proprio da una figura come Giuntoli, in modo tale da cominciare a programmare il mercato nel migliore dei modi. La Juve sa di dover intervenire un po’ in tutte le zone del campo, compreso il reparto difensivo. Alex Sandro e Rugani non riescono a dare le giuste garanzie, mentre Leonardo Bonucci – che ha già fatto sapere di volersi ritirare nel 2024 – è spesso alle prese con acciacchi fisici. Il solo Gleison Bremer non può bastare a Massimiliano Allegri, che ha già fatto sapere di aver bisogno di qualche rinforzo di esperienza in difesa.

La Juve pensa al colpo a parametro zero: in arrivo tanta esperienza

Tra i tanti nomi sondati dalla Juventus c’è anche quello di Nicolás Otamendi, 35 anni, in scadenza di contratto con il Benfica. L’argentino potrebbe rappresentare il profilo ideale per la Juventus, che ha bisogno di un difensore molto navigato, con grande esperienza internazionale e con molti trofei conquistati.

Otamendi può vantare un palmares molto ricco grazie ai successi con il Porto e il Manchester City: domenica prossima potrebbe anche conquistare il titolo con il suo Benfica. Inoltre, il difensore si è laureato campione del mondo con la sua Argentina negli ultimi Mondiali in Qatar, giocando da titolare la finalissima con la Francia vinta dall’Albiceleste ai rigori.

L’ex City è in scadenza di contratto con il Benfica e finora non c’è traccia di rinnovo con il club lusitano. Un’operazione a parametro zero che stuzzica molto la Juventus, che deve fare i conti con un bilancio in rosso e con i probabilissimi mancati introiti della Champions League (a causa della penalizzazione, ndr).