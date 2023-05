By

L’edizione 2023 del Roland Garros si preannuncia come la più sfortunata degli ultimi anni. Altri campioni danno forfait oltre a Nadal e Berrettini

Un Roland Garros mai visto e forse in tono minore rispetto al solito. La notizia del doppio ravvicinato forfait di Rafa Nadal e Matteo Berrettini ha creato parecchio malumore tra gli appassionati e tra gli stessi organizzatori del prestigioso torneo parigino. A tenere banco, ed era scontato che lo fosse, è la mancata partecipazione del re del Bois de Boulogne, di colui che per ben quattordici volte ha alzato al cielo il trofeo del vincitore degli Open di Francia. L’assenza di Nadal è senza dubbio uno choc per tutti, rivali compresi.

I tifosi italiano recriminano per la rinuncia di Matteo Berrettini che ha comunicato la sua indisponibilità a scendere in campo nel torneo parigino. Ma per un italiano che salta ce n’è un altro che a sorpresa sarà ai nastri di partenza del prestigioso torneo sulla terra battuta. Stiamo parlando di Fabio Fognini, reduce da alcune buone prestazioni agli Internazionali d’Italia a Roma.

Sui campi del Foro Italico l’esperto tennista sanremese, dopo aver superato nei primi due turni Andy Murray e Miomir Kecmanovic ha ceduto davanti alla furia agonistica del ‘bad boy‘ del Circus mondiale, il ventenne talento danese Holger Rune. Fognini sarà dunque presente al Roland Garros grazie al forfait di un altro possibile protagonista, il 34enne croato Marin Cilic.

Roland Garros, è un ecatombe: altri due big non ci saranno. Tifosi sconvolti

Il vincitore degli Open degli Stati Uniti del 2014, attuale numero 23 del Ranking ATP, ha comunicato agli organizzatori di non aver ancora smaltito i postumi di un intervento chirurgico al ginocchio destro a cui si è dovuto sottoporre a gennai scorso. Anche lui come Nadal ha tentato in tutti i modi di riacquistare una condizione quanto meno accettabile, ma non c’è stato niente da fare.

Si tratta di una battuta d’arresto molto pesante per il talento croato che giusto un anno fa era riuscito a raggiungere le semifinali del Roland Garros, battuto da un altro giovane rampante come il norvegese Casper Ruud poi sconfitto in finale dal solito Nadal. Nelle ultime ore poi un altro possibile outsider del torneo parigino ha alzato bandiera bianca.

Si tratta di Pablo Carreno Busta, 32enne tennista spagnolo che in questo momento si trova al 21/o posto della classifica mondiale. Busta, il cui successo più recente di maggior prestigio è il Masters 1000 di Montreal, non è ancora riuscito a superare i postumi di un infortunio al gomito che lo sta tenendo lontano dalle competizioni da oltre tre mesi.