Colpo Milan, c’è la firma: primo acquisto per Pioli

Il Milan già si sta muovendo per la prossima stagione: primo colpo per Stefano Pioli, firme sul contratto. Ci siamo

La qualificazione alla prossima Champions League sarà di vitale importante per la compagine rossonera guidata da Stefano Pioli. La dirigenza milanese ha messo già a segno il primo colpo, che sarà ufficiale a breve. Nella mattinata di oggi ci sono state le firme sul contratto.

Il Milan già sta operando sul fronte calciomercato per allestire una squadra super competitiva. Ora mancano pochi punti per la qualificazione alla prossima Champions. L’obiettivo di Maldini e Massara è quella di allestire una rosa importante per lottare su più fronti senza problemi. La società rossonera è sempre molto attiva per competere nuovamente contro le big d’Europa. La sconfitta in semifinale contro l’Inter brucia ancora parecchio, ma l’obiettivo primario resta quello di tornare a giocare in Champions. I rossoneri sono ad un passo dall’arimetica per sognare nuovamente in grande in vista della prossima stagione. Ecco il primo colpo per Stefano Pioli per andare a puntellare anche ruoli meno importanti.

Milan, Sportiello ha firmato: primo colpo

A breve uscirà il comunicato ufficiale con il primo acquisto del Milan in vista della prossima stagione. Il suo acquisto era già nell’aria da mesi, ma ormai manca soltanto l’ufficialità con il primo colpo per Stefano Pioli.

Ormai sono arrivate anche le firme: Marco Sportiello può considerarsi a tutti gli effetti il nuovo portiere del Milan. Nelle ultime ore c’è stata la firma sul contratto triennale da 500mila euro netti a stagione. Prenderà il posto come vice Maignan dopo gli addii al termine della stagione di Tatarusanu e Mirante: in questa stagione ha collezionato 13 presenze con la maglia dell’Atalanta. Sportiello sarà fondamentale per aumentare il livello degli allenamenti del portiere francese: la sana competizione è fondamentale per arrivare fino in fondo in ogni competizione. Una scelta gratificante per l’ormai estremo difensore che vanta una certa esperienza in massima serie.