Elkann snobba la Juve: colpo alla Cristiano Ronaldo per la Ferrari

John Elkann punta sulla Ferrari e non sul rilancio della Juve, le intenzioni dell’erede Agnelli sembrano essere palesi con l’ultima mossa in programma sul versante F1

La Rossa di Maranello non sarà abbandonata, anzi c’è una clamorosa ipotesi che sta trapelando e potrebbe essere quella decisiva per il rilancio della Ferrari. I tifosi di Formula 1 ora sognano, la tanto agognata svolta potrebbe prendere corpo.

La sconfitta per 4-1 della Juve ad Empoli è stata solo l’ultima goccia di disperazione nella stagione bianconera, affossata dal meno dieci in classifica e da una proprietà che sta pensando probabilmente ad altro. John Elkann è ora messo in mezzo a due fuochi, tra la Juve e la Ferrari con tendenza verso quest’ultima.

Il mondo dei motori è forse più gestibile e in linea con quanto prevede il nuovo corso del management, ovvero puntare sempre più sulla globalità dello sport. La Formula 1 in questo è l’ideale, mentre nel calcio la Juve ha avuto un pesante flop col progetto Superlega. Proprio per questo, gli investimenti saranno maggiormente concentrati in Ferrari e con ogni probabilità è pronto un nuovo big per la scuderia.

Ferrari, arriva un pilota straordinario: l’ipotesi Hamilton

Come riporta Daily Mail c’è la possibilità concreta che in casa Ferrari possa esserci un clamoroso colpo di scena. Di quelli che lascerebbero senza fiato i tifosi di Formula 1: un big potrebbe in rosso dopo tanti anni di stima sportiva e con qualche dichiarazione di apprezzamento nemmeno tanto velata. La Ferrari punta Lewis Hamilton, è il momento giusto per investire sul pilota sette volte campione del mondo.

L’inglese è in scadenza nel 2023 con la Mercedes, confermato solo a parole dallo staff inglese. Proprio perché c’è un rinnovo che porterebbe un probabile abbassamento di stipendio, poco gradito dal pilota che, con la Mercedes, non vince una corsa dall’ottobre 2021. Tanto tempo, forse troppo per aspettare le proposte della sua scuderia, che saranno per giunta al ribasso, meglio puntare su una grande missione per chiudere la carriera.

Lewis Hamilton alla Ferrari sarebbe un affare da 40 milioni di sterline: questo l’ingaggio che potrebbe essergli proposto dalla scuderia di Maranello. Diventerebbe la prima guida in rosso a 38 anni, alla ricerca di nuovi record e di competitività. Tutto ciò porterebbe a definire il destino anche degli altri due piloti, Charles Leclerc che potrebbe proprio passare in Mercedes mentre Carlos Sainz rimarrebbe come seconda guida. Hamilton in Ferrari, è la volta buona per chiudere il cerchio anche per John Elkann.