Fulmine a ciel sereno in casa Juve: via una Stella

Uno dei pezzi pregiati della rosa della Juventus, targata Allegri, sembra destinato a lasciare il club bianconero: ecco di chi si tratta

Impelagata nelle inchieste sportive, la Juventus deve comunque pensare al futuro della squadra. In tal senso, senza la partecipazione alla prossima edizione della Champions, potrebbe essere messo in atto un vero e proprio ridimensionamento all’interno della rosa targata mister Massimiliano Allegri.

Lo stesso trainer livornese non è detto che alla fine resterà al timone della nave, nonostante abbia ancora due anni di contratto. La società, dal canto suo, è orientata a proseguire il percorso intrapreso insieme all’ex allenatore del Milan, anche per via della spesa ingente che comporterebbe l’eventuale esonero. Nelle scorse ore, in conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato fermamente che la sua intenzione è quella di continuare a ricoprire il ruolo di allenatore della ‘Vecchia Signora’, a prescindere da come evolveranno le spinose questioni extra campo.

Inoltre, pesa particolarmente l’eliminazione dall‘Europa League per mano del Siviglia, che prossimamente volerà a Budapest per affrontare in finale la Roma guidata da José Mourinho. Tenendo conto della nuova penalizzazione in classifica, il trionfo nella seconda competizione europea, per ordine di importanza, avrebbe potuto rappresentare la svolta della stagione bianconera.

Le cose, però, sono andate diversamente e ora non può esserci una prospettiva di crescita in un contesto del genere. Motivo per cui diversi elementi della ciurma potrebbero abbandonare la nave nelle settimane a venire. A cominciare da Dusan Vlahovic, il cui profilo suscita non poco interesse in giro per l’Europa. Il mercato dovrà necessariamente autofinanziarsi e la cessione del bomber serbo potenzialmente porterebbe parecchi soldi nelle casse juventine.

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, il club di Exor starebbe attendendo un’offerta proveniente dal Bayern Monaco, con i tedeschi che sono a caccia di un centravanti in vista della prossima stagione. Se dovesse arrivare, la Juventus la prenderebbe sicuramente in considerazione, così come accaduto per Matthijs de Ligt. Ma, ovviamente, dipende se verrà trovata un’alternativa considerata all’altezza.

Calciomercato Juventus, Di Maria verso l’addio

Attenzione, poi, a ciò che sta accadendo sul fronte Angel Di Maria, col ‘Fideo’ che presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Il campione del mondo argentino non è sereno a causa dell’andamento negativo dell’annata sportiva in corso, sebbene tra le parti si registrino ottimi rapporti.

Ai piani alti però, sempre secondo il noto emittente satellitare, prende corpo l’ipotesi di non rinnovare l’accordo scritto. Questo perché il rapporto tra il costo dell’ingaggio e il rendimento dimostrato all’interno del rettangolo verde di gioco è ritenuto non più adeguato. Dopo il trionfo al Mondiale in Qatar lo scorso dicembre, Di Maria non disdegnerebbe un ritorno in patria, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. La permanenza in quel di Torino, invece, si fa sempre più complicata.