Tennis, scollatura e linguaccia: Instagram in tilt

Il tennis femminile è ricco di atlete di bellissima presenza, che anche sui social raccolgono il favore dei fan con le loro foto, come nel caso di Ashley Karkleroad

L’americana Ashley Karkleroad è diventata ormai una star andando sempre più a superare anche i confini del tennis, e non è un caso come la sua seconda carriera, al di là di quella in campo, sia sempre più lanciata.

Il pubblico maschile ha scoperto un personaggio sportivo emergente più per le sue grazie che non per i suoi dritti e rovesci con una racchetta in mano. Ashley Karkleroad è diventata ormai una stella, e dopo essere arrivata fra le prime quaranta al mondo si sta togliendo ben altri tipi di soddisfazioni.

Sposata con un ex tennista professionista come Chuck Adams, da cui ha avuto due figli, la 38enne statunitense si sta sempre più scatenando sui social, offrendo scatti mozzafiato e dando possibilità ai suoi fan di seguirla in ben altri campi, come nel caso del suo profilo Onlyfans. Ma anche su Instagram sta anticipando qualcosa.

Karkleroad, nuove foto spaziali per lei: fan in delirio

Il profilo dell’ex tennista è un invito a nozze per il pubblico maschile, d’altronde la Karkleroad è abituata a creare dibattito e interesse. Già quando era in attività, è stata la prima tennista a posare su Playboy, la nota rivista per il pubblico maschile americano fece il boom nelle edicole, considerando come era ancora in piena attività agonistica e ciò scatenò un putiferio. In questo caso, l’ultima foto postata su Instagram ha fatto enorme scalpore tra i fan.

Sguardo furbetto e scollatura – in questo caso coperta – per la Karkleroad che è sempre più seguita. Su Instagram sta arrivando ai 200mila followers e punta con decisione anche al pubblico europeo. In questo caso, gli scatti sono serviti a promuovere un brand d’abbigliamento svedese, ma non sono passati comunque inosservati, un po’ come a volere anticipare le prossime mosse che potrebbero essere decisamente spiazzanti.

Ashley Karkleroad è protagonista ormai sul web, diventando uno dei personaggi sportivi più virali. Se il tennis è stato il suo primo amore qualche stagione fa, quello di mettersi in mostra ormai sta diventando un’attività a tempo pieno. Sul suo profilo Instagram ci sono anche delle foto ben più ardite, quasi da bollino rosso. Numero 39 tempo fa nel Ranking Atp, vuole essere ora la numero uno in termini di erotismo e sensualità. Forse anche in questo caso ci vorrà ancora del tempo, anche se i fan non aspettano altro.