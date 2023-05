Verstappen, addio alla Formula 1: ecco l’annuncio

Un clamoroso addio alla Formula 1 per Max Verstappen, i fan del circus motoristico sono sempre più ansia per il campione del mondo

Un’ipotesi non tanto remota per Max Verstappen sta creando decisamente scompiglio, dopo l’ultimo weekend senza corse a causa del rinvio del Gran Premio d’Imola. Il pilota della Red Bull ora è protagonista per via del suo futuro.

La preoccupazione degli appassionati di motori è tangibile: l’eventuale di un campione del mondo non fa mai piacere. Max Verstappen ha aperto alla possibilità di lasciare la Formula 1, nonostante la giovanissima età, e tutto ciò fa decisamente scalpore.

Campione in carica con la Red Bull, non ha nascosto come il modo di intendere le corse non gli piaccia più. Il team cerca di tranquillizzarlo, facendogli sentire intorno la massima fiducia, frutto anche di un contratto mostruoso: guadagna 40 milioni di euro l’anno con altri quindici di bonus sempre garantiti. Il dibattito si amplia, l’annuncio fa discutere i tifosi.

Max Verstappen via dalla Formula 1, cos’è successo

Un circus senza Verstappen rimarrebbe senza il proprio leone, l’uomo copertina che sta dominando negli ultimi. Soprattutto, perdere il campione del mondo non sarebbe un grande affare pubblicitario per la Fia, il valore del mondiale andrebbe a diminuire decisamente, anche considerando come lo stesso pilota sia destinato alla conquista del titolo in questa stagione. Verstappen eventuale via dalla F1, ne ha parlato Stefano Domenicali, duro contro il pilota Red Bull.

In particolare, Domenicali ha sottolineato come i piloti hanno fin troppo margine di libertà all’interno della F1, in particolare sul tema della Sprint Race criticata da Verstappen il suo giudizio è stato abbastanza netto: “La finalità non è di impedire ai piloti di dire ciò che pensano, quanto di ricordare loro di fare parte di un quadro più ampio rispetto alla singole percezioni di ognuno”. Stefano Domenicali bacchetta Verstappen, ricordandogli così anche i doveri del pilota.

Il Ceo di Formula One Gruop ha rassicurato i tifosi sulla permanenza a lungo di Verstappen in Formula 1 e su come le Sprint Race mal sopportate dal pilota non saranno inserite in ogni corsa, quanto saranno distribuite in alternanza all’interno del campionato di Formula 1. Un caso che rientra secondo quanto dichiarato da Stefano Domenicali, ma di certo il malumore del campione in carica fa discutere decisamente. Considerando come sia anche l’uomo immagine dei motori, eventuali altre proteste dell’olandese potrebbero essere prese comunque in piena considerazione.