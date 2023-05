Charles Leclerc senza parole: non può farci nulla

C’è grande delusione per Charles Leclerc dopo un inizio di stagione che ha lasciato amarezza per il pilota della Ferrari.

L’inizio del mondiale 2023 di Formula 1 ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Ferrari ed ai tesserati del cavallino rampante, piloti compresi.

Quinta posizione per Carlos Sainz con 44 punti in classifica mentre Charles Leclerc è al settimo posto con 36 punti conquistati. Uno score davvero deludente per la scuderia italiana che in questo momento occupa la quarta posizione della classifica costruttori, lontanissima dalla Red Bull che sta dominando il campionato, ma lontana anche dalla Aston Martin seconda. Proprio il rendimento della scuderia di Alonso ha messo in grande allarme la Ferrari che si è vista sorpassare dalla casa britannica.

Formula 1, tutto lo scoramento di Leclerc: arriva l’annuncio

Intervistato da RacingNews365, il pilota monegasco della Ferrari ha fatto il punto sul momento difficile della Ferrari e su quelle che saranno le mosse da adottare.

Charles Leclerc ha così esordito: “La macchina non sta facendo quello che ci aspettavamo. Questo non vuol dire che abbiamo fatto un cattivo lavoro ma è anche vero che la Red Bull va al doppio rispetto a noi. Per il futuro sono fiducioso, abbiamo capito cosa migliorare anche se magari non nel breve periodo anche perché il distacco dalla Red Bull è notevole”. Un momento di scoramento accompagnato dalla fiducia in ottica futura per il classe 1997.

Saltato il GP dell’Emilia Romagna causa maltempo, la sesta tappa del circus della F1 è in programma a Monaco. Il GP di Monaco è infatti in programma domenica alle ore 15 con la Ferrari che spera di tornare sul podio provando ad avvicinarsi all’Aston Martin ed alla Mercedes per provare a contendere il secondo posto nel mondiale costruttori, al momento unico obiettivo raggiungibile dalla rossa. Un circuito, quello di Monaco, dove tutto è possibile con la potenza dell’automobile che ha meno importanza per via dell’impossibilità a raggiungere la velocità di punta.

Nel frattempo continuano le voci di mercato attorno al mondo della Formula 1 che stanno infiammando i tifosi in vista del 2024. Secondo quanto affermato da alcuni media inglesi, Lewis Hamilton sarebbe l’obiettivo della Ferrari per il prossimo anno. Voci che non sono state confermate per il momento anche se è noto l’interesse da parte del cavallino rampante nei confronti del sette volte campione del mondo.