Hamilton alla Ferrari: tra Leclerc e Sainz la scelta è già fatta

Arrivano le prime conferme in merito alla clamorosa trattativa in corso tra la Ferrari e Lewis Hamilton in vista della prossima stagione

Da qualche giorno non si parla d’altro. A pochi giorni da uno degli appuntamenti più sentiti e di maggior prestigio della stagione, il Gran Premio di Monaco sullo storico circuito cittadino di Monte-Carlo, tra gli addetti ai lavori e soprattutto tra i tifosi di Formula 1 il principale se non addirittura unico argomento di discussione è la presunta, clamorosa offerta formulata formulata a Lewis Hamilton dal presidente della Ferrari, John Elkann.

Secondo la stampa inglese il manager piemontese, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, avrebbe messo sul piatto una cifra monstre pari a 46 milioni di euro.

Una proposta choc che se fosse confermata avrebbe il potere di rivoluzionare le guide in vista del mondiale 2024. Lewis Hamilton che dice addio alla Mercedes dopo oltre un decennio per indossare la tuta del Cavallino Rampante sarebbe una rivoluzione copernicana, uno stravolgimento di tutti gli equilibri consolidati all’interno della Formula 1.

C’è però un elemento da non trascurare in tutta questa vicenda: dando per scontata la veridicità della notizia, anche un fuoriclasse come Hamilton non basterebbe da solo ad azzerare il corposo gap che divide la Ferrari dalla Red Bull. Il team di Milton Keynes resterebbe imbattibile o quasi senza una svolta dal punto di vista tecnico e delle prestazioni in pista.

Ma ripartire con un asso come il sette volte campione del mondo riporterebbe slancio ed entusiasmo in un ambiente deluso da una stagione che si preannuncia avara di soddisfazioni.

Hamilton a Maranello allontana uno tra Leclerc e Sainz: Elkann ha già deciso

Se poi davvero Hamilton approdasse a Maranello, è evidente che uno tra Leclerc e Sainz sarebbe costretto giocoforza a lasciare la Ferrari a fine anno. E in tal caso la risposta sembra scontata: sarà lo spagnolo a salutare il team modenese. Questo perchè John Elkann considera Leclerc il pilota del presente e del futuro, l’uomo destinato a diventare un simbolo del Cavallino Rampante nei prossimi anni.

E mentre i tifosi della Rossa già sognano di vedere una super coppia formata da Hamilton e Leclerc, il prossimo imminente Gran Premio di Monaco riporta tutti alla dura realtà. Anche sul classico circuito monegasco, nonostante Leclerc giochi in casa, si preannuncia l’ennesimo show in solitario delle due Red Bull: il team austriaco prenota la sesta vittoria consecutiva.