Si infittiscono le voci secondo cui Lewis Hamilton potrebbe dire addio alla Mercedes al termine della stagione e tentare una nuova esperienza

Più che il mondiale in corso, che appare già ipotecato dall’imbattibile Red Bull di questa stagione, l’interesse della stragrande maggioranza degli appassionati di Formula 1 si sta concentrando già sulla prossima annata, quella che potrebbe segnare il clamoroso ma sempre più probabile addio di Lewis Hamilton alla Mercedes.

Gli indizi, grandi e piccoli che siano, che portano a questa soluzione sono ormai parecchi. E superano di gran lunga le abituali smentite di rito che mai come in questa vicenda paiono fiacche e senza mordente. Sta di fatto che con il contratto in scadenza tra qualche mese il fuoriclasse di Stevenage diventa il pilota più conteso e desiderato del Circus mondiale.

Sette titoli iridati sarebbero già in linea di massima un bottino più che soddisfacente, ma non per Hamilton che da autentico fuoriclasse non smette mai di pensare alla vittoria. L’ansia di fregiarsi del mondiale numero otto è un’ossessione che Hamilton non riesce a scrollarsi di dosso: probabilmente se ne libererà solo quando riuscirà a metterci le mani sopra.

A questo punto però la domanda delle domande è una sola: se mai il fuoriclasse inglese riuscisse a compiere l’ultima straordinaria impresa della sua carriera, con chi riuscirà a trasformare il sogno in realtà? In questo momento una risposta concreta ancora non c’è. O meglio, c’è chi giura che a breve la Mercedes annuncerà il rinnovo di contratto di Hamilton per altre due stagioni e in tal caso addio per sempre ai rumors.

Hamilton, esplode la bomba: “Via da Mercedes”. I tifosi sono increduli

Altrimenti se così non fosse le speculazioni troverebbero ancora terreno fertile. Anche perchè c’è chi non fa altro che alimentare e dare corpo alle voci di un addio sempre più vicino tra Hamilton e il team di Brackley. Tra questi una menzione particolare spetta a Eddie Jordan, l’imprenditore irlandese che ha fondato l’omonima scuderia.

Secondo l’anziano ed esperto manager, l’unica soluzione possibile è l’addio di Hamilton alla Mercedes: “Lewis per ritrovare nuovi stimoli deve fare questo passo. Deve ripetere quanto già fatto nel 2012 con la McLaren: è l’unico modo che ha per tentare l’assalto all’ottavo titolo mondiale”. Mail diretto interessato per ora glissa sull’argomento. Anzi, secondo più di qualcuno la firma sul rinnovo di contratto con il team di Brackley sarebbe davvero imminente.