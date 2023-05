Il Giro ha la sua regina: Eleonora Incardona incanta Bergamo

Eleonora Incardona madrina del Giro d’Italia regala spettacolo, la splendida siciliana di una bellezza abbagliante: che scatto

Mai come in questo mese di maggio 2023, Eleonora Incardona è stata protagonista assoluta dei social e non solo. La showgirl e conduttrice sportiva ragusana ha sempre lasciato i fan senza parole per la sua bellezza e sensualità da urlo, ma questo è il momento in cui ha raggiunto la celebrità definitiva.

L’abbiamo conosciuta prima come soubrette dal grande fascino e, per un certo periodo, per essere stata in passato la cognata di Diletta Leotta. Poi, Eleonora si è fatta notare come conduttrice sportiva di grande classe ed eleganza e come presenza fissa negli stadi e in generale nei luoghi principali dello sport italiano. Ora, tutti i fan la acclamano come madrina del Giro d’Italia, un ruolo che sta ricoprendo con il consueto charme e con il quale, lungo tutta la penisola, sta tenendo banco.

Fin dalla partenza di Pescara, la Incardona ha offerto le solite prospettive magnetiche e irresistibili, a un popolo di ammiratori che sta crescendo sempre di più. Ormai, è vicina alla quota di 850 mila followers su Instagram, i quali si scatenano in applausi e complimenti di ogni genere ad ogni nuovo scatto.

Eleonora Incardona scollatissima, l’ovazione al traguardo del Giro: sempre più esplosiva

Anche sul traguardo della tappa arrivata a Bergamo, Eleonora ha sfoderato tutto il meglio di sé, con una visione ravvicinata in grado di far sognare ad occhi aperti.

Naturalmente vestita di rosa, in onore alla corsa che sta risalendo tutta l’Italia e che vive la settimana decisiva sulle Alpi, per poi concludersi domenica a Roma, Eleonora si esibisce sfoderando le consuete curve incontenibili. Quella della sua vertiginosa scollatura è una visione diventata ormai proverbiale e capace di suscitare sempre un certo effetto.

La reazione della platea dei social e del pubblico presente al Giro è sempre la stessa: ovazione totale e messaggi di adorazione, like compulsivi, che ci annunciano già quale sarà uno dei trend dell’estate. Da regina del Giro a regina delle spiagge, tra qualche settimana, il passo sarà piuttosto breve. E di sicuro, Eleonora non deluderà le aspettative, elargendo scatti su scatti di bellezza prorompente. Le sue curve lasciano sempre il segno, per gli ammiratori i suoi scatti rappresentano un appuntamento cult imperdibile sul web.