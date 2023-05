Juve, siamo all’Allegri out? Tre indizi per l’addio

La Juve di Massimiliano Allegri vive uno dei periodi più bui della storia recente del club. Il tecnico ancora nel mirino.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto una stagione molto difficile. Dai risultati alle questioni extra calcistiche, la squadra rischia di finire la stagione nel peggiore dei modi.

Nelle ultime ore la formazione bianconera ha subito l’ennesima batosta di una stagione che a questo punto in tanti definiscono fallimentare. Prima la Corte d’Appello ha ufficialmente sancito 10 punti di penalizzazione al club bianconero e poi è arrivata la batosta per 4 a 1 nella trasferta di Empoli. Manca solo l’ufficialità, ma la Juve non parteciperà alla prossima Champions League.

Un’annata bruttissima e il tecnico livornese viene additato da molti come uno dei principali responsabili. Sebbene fino a qualche settimana fa si parlasse di conferma, ora le cose sembrano cambiate e la sfida di Empoli ha testimoniato che il tecnico ha perso le redini del club. Mancano poche gare al termine della stagione, ma Allegri ha il destino segnato. Intanto sui social impazza l’oramai famoso hashtag #Allegriout.

A dire il vero anche prima della sfida di Empoli i segnali remavano tutti contro il tecnico bianconero. I tifosi dello storico club sono ormai stufi di questa situazione e ogni occasione è buona per attaccare pesantemente l’allenatore della Juve. E pensare che dopo Empoli la situazione è degenerata definitivamente.

Juve, Allegri vede il futuro segnato

Negli ultimi giorni prima Szczesny e poi Cuadrado hanno rilasciato dichiarazioni pesanti, abbastanza critiche anche con il gioco della squadra. Parole che per tanti sono sembrate una frecciata nei confronti del tecnico. Allegri stesso ha stroncato il suo portiere affermando: “Szczesny non conosce bene l’italiano…”, poi ha fatto capire di non gradire dichiarazioni del genere al termine di un match. Non solo i calciatori bianconeri perchè tanti ex hanno ormai commentato come finito il futuro di Allegri alla Juve.

Nonostante la penalizzazione e diversi infortuni nel corso della stagione i tifosi imputano al tecnico una sorta di non gioco, ha lanciato giovani ma ha messo in crisi la società ‘distruggendo’ patrimoni del club come Dusan Vlahovic. Il serbo (e non sembra l’unico) non gradisce il gioco troppo remissivo dell’allenatore e la Juve potrebbe prendere in considerazione tutte queste problematiche. Le cose rispetto a qualche settimana fa sono cambiate ed il futuro di Allegri a Torino è tutt’altro che certo.