SuperEnalotto, così puoi giocare gratis 4,50 euro: chiedi al tabacchino

Nuova iniziativa per gli appassionati del SuperEnalotto in tutta Italia: si può giocare 4,50 euro e vincere fino a 20.000 euro

Diverse persone si recano al tabacchino per giocare i propri numeri fortunati o quelli legati a un evento particolare. Passano gli anni ma il SuperEnalotto non smette di raccoglie tanti consensi. Tuttavia, anche i cambiamenti sono necessari.

Per dare un nuovo brio, il SuperEnalotto SuperStar offre una nuova alternativa. Lanciata un’edizione speciale per questa estate: previste tre edizioni straordinarie. Si potrà vincere fino a 20.000 euro.

L’edizione speciale estiva del SuperEnalotto si svolgerà in tre date: 20-22-24 giugno, in cui ci saranno estrazioni valevoli per montepremi diversi: il primo giorno sarà di 10.000, poi di 15.000 e infine di 20.000. Coloro che decideranno di giocare in abbonamento in Ricevitoria per almeno due delle date avranno dei vantaggi, a cui potranno accedere scaricando l’app, tra cui un bonus di 4,50 dopo essersi registrati.

Per accedere all’iniziativa sarà sufficiente convalidare uno degli strumenti di gioco dedicati o una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida nei giorni precedentemente citati. Per ogni combinazione giocata con Superstar, il giocatore troverà sulla ricevuta un codice alfanumerico.

SuperEnalatto edizione speciale: come si svolge?

Si può accedere alla lotteria tramite: schedina precompilata da 1,50 euro; Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, ma sempre legati a SuperStar; giocata da Esposizione da 3 e da 4,50 euro; giocata da Tastiera, che offre la possibilità di scegliere i propri numeri fortunati; sistemi della Bacheca, con molte tipologie legate all’iniziativa; una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali; schedina online e giocate da App.

Tante le possibilità offerte, dunque, per partecipare all’iniziativa.

Inoltre, gli appassionati potranno sognare, e magari aggiudicarsi, cifre cospicue. Sono, infatti, 750 i premi garantiti da 10.000, 15.000 e 20.000 euro per un totale di 11.250.000 euro. Essi verranno assegnati estraendo 250 codici per ogni concorso, tra tutti i codici univoci vincenti associati alle giocate.

I codici vincenti verranno annunciati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell’estrazione corrispondente al concorso. La vincita potrà essere dunque verificata attraverso l’app ufficiale o nei punti vendita Sisal. I risultati saranno consultabili entro le 24 ore.

I vincitori dovranno presentare la ricevuta di gioco, integra e originale, e riscuotere il premio entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, esclusivamente presso la sede di Milano, situata in via Ugo Bassi, 06, e quella di Roma, Viale Sacco e Vanzetti, 89. Infine, il pagamento del premio avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.