Tennis, in bikini è spaziale: la foto infiamma Instagram

Ha ventitré anni, ama il tennis, si chiama Angelina Shakhraichuk ed è considerata tra le atlete più sexy del pianeta

Oggi ha 23 anni ma la sua carriera nel mondo del tennis è iniziata già da tempo. Il suo nome è Angelina Shakhraichuk ed è diventata famosa per i suoi risultati ma anche per essere considerata dall’intero mondo dello sport come una delle atlete più sexy in circolazione. I suoi scatti da modella sono persino riusciti a rubare la scena alle sue imprese sul campo da gioco.

Nata in Germania ma cresciuta in Ucraina, è stato quando si è trasferita in Florida che ha iniziato a provare amore per il suo sport. Ora ha deciso di interrompere la sua attività agonistica per dedicarsi in buona parte all’insegnamento dello gioco da lei tanto amato. Dopo aver interrotto l’attività professionistica ha infatti intrapreso la carriera di maestra, attualmente insegna tennis ai bambini.

Il tutto mentre alza la temperatura sui social facendola arrivare alle stelle. Tra una lezione e l’altra Angelina Shakhraichuk si concede qualche shooting dove ne approfitta per mettere in mostra tutto il suo splendore. Non si può certamente dire che non sia sensuale, specialmente quando si toglie gli abiti e rimane in bikini. Il post ha lasciato tutti a bocca aperta.

Angelina Shakhraichuk in bikini: lo scatto è per cuori forti

Il suo profilo Instagram è spesso ricco di scatti provocanti dove si mostra particolarmente sexy ma questa volta l’ex tennista ha davvero esagerato. Il due pezzi bianco e verde e tema floreale è un vero e proprio inno all’estate ormai alle porte. Fisico mozzafiato e pioggia di likes per la tennista ucraina che ha portato la temperatura dei social alle stelle.

Appena 15 mila followers per l’atleta che ne meriterebbe molti di più. Ma niente paura perché sono numeri certamente destinati ad aumentare presto. Occhi azzurri e capelli biondi fanno da contorno ad un fisico scolpito leggermente abbronzato dal sole. Corpo proporzionato e tonico per la ventitreenne ormai di casa in Florida che ha saputo reinventarsi alla grande una volta appesa la racchetta al chiodo.

Anche se ha smesso di gareggiare la Shakhraichuk continua a coltivare il suo grande amore per il tennis attraverso l’insegnamento e non solo. Il suo profilo Instagram è infatti pieno di scatti di lei sul campo da gioco con in mano la racchetta. Anche quando è nel suo habitat naturale l’atleta appare più attraente che mai. Il suo destino sembra ormai quello di cavalcare le passerelle più prestigiose del mondo. Sarebbe un testimonial niente affatto male per qualsiasi brand di moda.