Juve al bivio: minaccia l’addio se resta Allegri

Le manovre di mercato della Juventus potrebbero dipendere dal futuro di Allegri: così il big lascia i bianconeri

Una stagione travagliata, tribolata quella che la Juventus sta tutt’ora vivendo agli ordini di Massimiliano Allegri. Buona parte dei ‘problemi’ per la ‘Vecchia Signora’ arrivano chiaramente dalle delicate questioni extracalcistiche.

La Corte Federale di Appello si è pronunciata sul caso plusvalenze fittizie infliggendo 10 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato, a fronte dei 15 che qualche mese fa erano stati attribuiti e poi revocati per un vizio di forma nelle indagini. La corsa all’Europa – in attesa poi di conoscere quale sarà la posizione di Ceferin e dell’UEFA a riguardo – è un vicolo cieco. Il ko pesantissimo con l’Empoli, seppur non aritmeticamente, sembra aver definitvamente tarpato le ali alla squadra di Massimiliano Allegri. Ci sarà da discutere e portare avanti le dovute valutazioni soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. L’imminente sessione estiva, che riaprirà ufficialmente tra poco più di un mese, sembra promettere numerose novità alla rosa attualmente nelle mani del tecnico livornese.

In difesa rimane in bilico Cuadrado che è tutt’ora in scadenza fino al 30 giugno 2023 e non ha ancora rinnovato. Si valuterà probabilmente la firma di un nuovo centrale – Bonucci ha già annunciato il ritiro per il 2024 – mentre in mediana la questione continua a riguardare un solo nome. Al di là di Paredes che è già certo di rientrare al PSG dopo il prestito a Torino, chi dicendo addio lascerebbe un vuoto difficile da colmare è Adrien Rabiot.

Tutta ‘colpa’ di Allegri: la stella saluta la Juventus

Ma sembra, sottotraccia, nascere una questione davvero spinosa che vedrebbe il destino di Massimiliano Allegri decisivo per la permanenza di una delle stelle della squadra torinese. Si tratta di Federico Chiesa: l’ala genovese non ha vissuto un’annata semplice.

L’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto per parecchi mesi lontano dal rettangolo verde, poi il recupero – a rilento – che ha reso difficile il ritorno alla condizione migliore. Adesso Chiesa sta bene ma le sue prestazioni con la maglia della Juventus restano lontanissime dalle perle sfoderate l’anno scorso e che hanno fatto drizzare le antenne di numerosi top club europei. Nei pensieri del figlio d’arte vi sarebbe una sorta di ‘aut aut’ da girare alla Juventus: se Allegri dovesse restare, l’attaccante 25enne spingerebbe per l’addio immediato ai colori bianconeri.

Uno scenario scioccante, visto che a questo punto c’è da considerare un rapporto tutt’altro che idilliaco tra il giocatore e Allegri. Rapporto che, quindi, vedrà solo uno dei due verosimilmente rimanere alla Juventus l’anno prossimo. Su Chiesa, pronte ad andare all’assalto, due big di Premier League: Arsenal e Newcastle, appena qualificato per la prossima Champions League, potrebbero farsi avanti e strappare il gioiello alla ‘Vecchia Signora’.