Lo ha chiesto Pioli: trovato il post Brahim Diaz

Stefano Pioli avrebbe trovato un futuro sostituto di Brahim Diaz al Milan, la partenza dello spagnolo non spiazza la dirigenza rossonera

L’addio di Brahim Diaz con il possibile ritorno al Real Madrid non troverà impreparato il duo Maldini-Massara: c’è già un trequartista pronto a prendere il suo posto, un nome nuovo anche per spiazzare la concorrenza degli altri top club.

La stagione del Milan si sta concludendo con un piazzamento Champions che sarà conquistato a meno di crolli sportivi. Un’annata che ha lasciato qualche malumore: i quattro derby persi contro l’Inter tra campionato, Supercoppa e Champions League gridano vendetta, e i big dovranno farsi perdonare.

Qualcuno però andrà via, come nel caso di Brahim Diaz destinato al Real Madrid, vista la presenza del diritto di recompra che sembra essere un vantaggio troppo grande per i blancos: il Milan non otterrà sconti. Stefano Pioli si è già attivato, c’è un nuovo trequartista che può essere lanciato in casa rossonera.

Colpo Milan, arriva dalla Liga: idea Lee

I rossoneri sanno che servirà un elemento dinamico che giochi in mezzo alle linee e non abbia paura di nulla. De Ketelaere si è dimostrato troppo acerbo per giocare in un top club, non si esclude un prestito proprio in Serie A per farlo maturare e capire poi cosa fare del belga.

Nel frattempo, il vuoto lasciato da Brahim Diaz potrebbe essere riempito da un altro calciatore proveniente dal torneo spagnolo, un elemento messosi in luce e pronto al salto di qualità. Il Milan punta Lee Kang-In, sud coreano in forza al Maiorca.

Il club ha raggiunto la salvezza in Liga e non tratterrà il suo gioiello, che ha collezionato sessanta presenze, tre gol e otto assist, arrivato due stagioni fa dal Valencia a costo zero. Il Maiorca ha avuto la pazienza giusta per fare crescere il ragazzo, protagonista anche al mondiale del Qatar con la sua nazionale e ora potrebbe vestire la maglia del Milan e maturare ulteriormente.

Il 21enne sembra il profilo giusto per i rossoneri, piace a Stefano Pioli e può essere comprato senza nemmeno tanti sforzi. L’affare, come riporta Fichajes.net, è fattibile: 15-20 milioni di euro e può essere portato in Serie A, giocando in mezzo e supportando al meglio Leao e Giroud.

Sarebbe il primo calciatore della Corea a vestire la maglia rossonera, il secondo asiatico dopo Honda, e potrebbe essere il nuovo idolo della curva. Per abnegazione e costanza, sembra già pronto per un ulteriore sfida.