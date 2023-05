“Non poteva”: tutta la verità su Berrettini

Matteo Berrettini ha dato forfait a Roma e salterà il Roland Garros. L’obiettivo è il ritorno in campo per la stagione dei tornei sull’erba

La prima parte di stagione si è rivelata un autentico disastro per Matteo Berrettini. Esattamente come l’anno scorso, il 27enne tennista romano ha dovuto rinunciare a tutti i tornei disputati sulla terra battuta: Monte-Carlo, Madrid, Roma e purtroppo anche il Roland Garros sono i grandi eventi sul ‘rosso‘ a cui l’ex finalista di Wimbledon è stato costretto a rinunciare a causa dell’ennesimo infortunio muscolare. Uno stiramento agli addominali lo ha infatti tenuto lontano dai campi per tre mesi abbondanti.

Nel frattempo mentre tutti i big si preparano, ad eccezione di Rafa Nadal, a vivere l’appuntamento clou di questa primavera, l’atleta azzurro sta cercando di rimettersi in forma in vista dell’estate, quando si aprirà la stagione dei tornei sull’erba, la superficie preferita da Berrettini. Le speranze del tennis italiano a Parigi sono affidate ai giovani leoni come Musetti, Sonego e soprattutto Jannik Sinner. Dopo la delusione patita agli Internazionali d’Italia, il ventunenne di San Candido è animato da una grande voglia di riscatto.

Analogo desiderio di rivincita è quello che spinge Berrettini a farsi trovare pronto per gli appuntamenti ‘erbivori’, a cominciare dal torneo di Stoccarda in programma dal 12 al 18 giugno. Matteo scalpita e non vede l’ora di zittire tutti quelli che lo considerano ormai inadatto al tennis di altissimo livello. Tra questi per fortuna non c’è un ex campione come Paolo Bertolucci, compagno di doppio di Adriano Panatta negli anni settanta.

Berrettini tornerà in campo a Stoccarda, Bertolucci approva in pieno

Toscano, settantadue anni, Bertolucci è un apprezzato opinionista televisivo: commenta le partite di tennis su Sky Sport e sembra avere le idee chiare sul futuro più o meno immediato di Berrettini. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista al sito oasport.it.

“Detto proprio fuori dai denti – il commento dell’ex giocatore toscano -, Berrettini non aveva alternative. Quando si incappa in un infortunio muscolare serio non si può tornare direttamente a giocare in un torneo del Grande Slam”.

Bertolucci approva in pieno le scelte dell’atleta romano. “Matteo ha ripreso da poco ad allenarsi ed è opportuno che si rimetta in sesto in vista dei prossimi appuntamenti sull’erba a cominciare da Stoccarda. La speranza – conclude Bertolucci – è che possa presentarsi al massimo della forma proprio a Wimbledon, il suo torneo preferito”.