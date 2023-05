“Nuova penalizzazione Juve”: l’annuncio in diretta è clamoroso

La nuova penalizzazione della Juventus tiene banco nelle stanze del calcio italiano. Il calvario dei bianconeri potrebbe non essere finito qui

Momento difficilissimo per la Juventus, dentro e fuori dal campo. La nuova penalizzazione ha rispedito fuori dalla Champions i ragazzi di Allegri che ora devono pensare al futuro anche senza Europa.

Le parole di John Elkann e di Massimiliano Allegri hanno colpito e non poco i tifosi della Juve, non tanto per il loro contenuto ma per la fotografia di un momento estremamente difficile. La sconfitta di Empoli e la nuova penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze hanno rigettato “La Vecchia Signora” fuori dalla zona europea. Adesso l’impresa di entrare in Champions è quasi impossibile e a prescindere da tutto sarà molto complicato poter evitare anche una nuova penalità.

Si perché fino a questo momento si è lavorato giuridicamente solo sul filone delle presunte plusvalenze fittizie, mentre a giugno arriverà quello sulla manovra stipendi, a detta di tutti ben più grave. Il Collegio di Garanzia del Coni ha riaperto il caso lo scorso mese e ha costretto la Corte Federale d’Appello ad operare un nuovo processo. Adesso la sentenza dei 10 punti in meno può essere anche oggetto di ricorso da parte dei bianconeri, ma come sottolineato dall’avvocato Grassani con scarse possibilità di revisione.

Juventus, possibile nuova penalizzazione: la spiegazione dell’avvocato Grassani

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di TVPLAY, dai colleghi di calciomercato.it, spiegano per filo e per segno cosa rischia ora la Juve.

Il mancato probabile ingresso in Champions League porterà ad afflittività della pena, chiudendo quindi il discorso in questa stagione. Ben diverso il discorso relativo invece al filone sulla manovra stipendi, da aprire alla metà di giugno. In quel caso, la pena dovrebbe essere scontata il prossimo anno. Si prospetta uno scenario quindi in cui i bianconeri potrebbero partire nel campionato 2023/2024 con un segno meno davanti alla classifica.

“Il deferimento prevede doppia manovra stipendi, partnership privilegiate e rapporti opachi con gli agenti – spiega l’avvocato Grassani -. Potrebbero esserci altri punti di penalizzazione e quindi lo scenario che vedrebbe la partenza con handicap nel prossimo campionato non è affatto da escludere”. Insomma come detto anche da Allegri, almeno a livello umano per i giocatori, i tifosi e il club è davvero uno stillicidio. Ancora non è chiaro di che morta dovrà morire la Juventus.