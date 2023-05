Volley, una camicia e niente altro: Kayla Simmons infiamma Instagram

Kayla Simmons non perde occasione per incendiare la platea dei suoi ammiratori: solo la camicetta addosso all’esplosiva pallavolista

L’estate si avvicina e come sempre, in questo periodo, le principali bellezze del web faranno letteralmente a gara, con i loro scatti, per conquistare il cuore dei rispettivi ammiratori. Una di coloro che sicuramente lascerà il segno è la splendida Kayla Simmons, che ormai sta diventando una celebrità assoluta della community.

Classe 1996, la pallavolista statunitense è ormai forse la influencer più famosa per quanto riguarda il volley. Uno sport che ama e che sebbene non sia arrivata a giocare a livello professionistico, dopo una buona militanza a livello universitario in quel di Miami, le è rimasto nel cuore. Kayla ha spiegato più volte nelle interviste che il suo fisico prorompente ha finito per penalizzarla nella sua carriera. Ma si sta tramutando adesso in un suo clamoroso punto di forza.

Col passare del tempo, la Simmons si sta guadagnando copertine prestigiose, per il suo fascino incontenibile e le sue curve pericolosissime. E su Instagram sta ormai spopolando, non soltanto oltre oceano, ma anche alle nostre latitudini. Ha aiutato molto, in questo senso, il viaggio primaverile in diverse nazioni europee. Kayla ha fatto una capatina anche in Italia, innamorandosi a prima vista dei nostri paesaggi favolosi. A propria volta, gli ammiratori sono stati colpiti al cuore dalla sua sensualità esplosiva. E non è un caso che Kayla, molto presto, raggiungerà il milione di followers su Instagram.

Kayla Simmons, la colazione delle campionesse: sotto la camicetta spunta il lato B in perizoma

Tra scatti e stories, le visioni che ci regala sono a dir poco da capogiro. E anche questa volta, la splendida Kayla non si smentisce affatto, anzi, offrendoci una prospettiva illegale, da bucare lo schermo.

Mentre inizia la giornata con un buon caffè, Kayla si pone a favore di obiettivo, di spalle, con solo una camicetta addosso. Che si solleva in maniera maliziosa evidenziando un lato B micidiale con un perizoma super provocante. Maliziosa più che mai, Kayla completa l’opera girandosi verso l’obiettivo e ammiccando in maniera sorridente. Uno spettacolo che mette duramente alla prova le coronarie di tutti i fan. Temperature sempre altissime sul suo profilo, ma lo abbiamo detto: l’estate sta arrivando e si sta presentando con tutti i crismi, immagini sempre più bollenti in giro per la rete.