Incubo Nadal, annuncio improvviso: la leggenda fa tremare i tifosi

Il campione spagnolo Rafael Nadal sarà il grande assente al prossimo Roland Garros di Parigi. Batosta terribile per i tifosi.

Mancano pochi giorni e poi avrà il suo inizio il Roland Garros, principale evento su terra battuta e secondo torneo del Grande Slam della stagione. Un evento molto atteso, ma dove mancherà il ‘Re della terra battuta’.

Il fenomeno spagnolo Rafael Nadal, vincitore di 14 Roland Garros e 22 tornei del Grande Slam, è fuori gioco a causa di un infortunio contratto lo scorso mese di gennaio e che lo costringerà a saltare il resto della stagione. Rafa ha comunicato pochi giorni fa che tornerà solo nel 2024 e c’è grande curiosità su quali saranno le sue condizioni. Per quel che riguarda Parigi, quest’anno sarà uno dei tornei più equilibrati degli ultimi anni.

L’ex numero uno al mondo John McEnroe è intervenuto ai microfoni di Marca ed ha parlato di questo clamoroso forfait. Belle parole per Rafa ma anche dichiarazioni che preoccupano e non poco per il futuro, un futuro che al momento naviga nell’incertezza. Nello specifico McEnroe ha fatto un paragone con un grande sconfitto degli ultimi giorni, la stella Nba dei Lakers Lebron James. Quest’ultimo ha perso la finale di Conference con un netto 4 a 0, finendo stremato e subendo una delle più grandi sconfitte della sua carriera. Sfida mai in discussione ed al termine la stella Nba ha anche parlato di un possibile ritiro, mettendo in allarme milioni di tifosi.

McEnroe chiaro su Rafael Nadal: l’annuncio

Nello specifico l’ex tennista americano ha chiarito: “Finchè Rafa giocherà avrà sempre le sue possibilità a Parigi, mi ricorda Lebron James. Dimostra di essere un grande giocatore, ma alla fine delle partite inizia a essere dura per lui. Ci sono troppe aspettative ed è troppo avanti per l’età, lo stesso che penso accadrà a Nadal”. Non conosciamo ancora la data del rientro di Rafa ma lo spagnolo ha chiarito che gli piacerebbe tornare (magari per un’ultima sfida) con la squadra spagnola di Coppa Davis, nella fase finale di fine anno.

E’ ancora tutto da definire ma McEnroe ha prospettato quelli che pensano in tanti tra tifosi e addetti ai lavori. Nadal ha continuato e sta continuando nonostante gli infortuni, ma sono in tanti a pensare che poteva (o doveva) mettere prima fine alla sua straordinaria carriera. Ora gli infortuni e nuove sconfitte potrebbero solo rovinare in parte la storia di uno dei più forti atleti di sempre.