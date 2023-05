Leclerc lo ha ammesso: non è ancora il momento

Charles Leclerc non lo nasconde e dice chiaramente quel che pensa: per il monegasco non è ancora arrivato il momento

Non è ancora arrivato il momento. Charles Leclerc lo ha detto chiaramente alla vigilia di quella che è la sua gara del cuore: il Gp di Monaco. Il #16 della Ferrari spera di poter interrompere la maledizione di Montecarlo, lì dove non è riuscito mai a terminare una gara.

Non un bel vedere per chi quelle strade le conosce a memoria, avendole frequentate fin da piccolino. Certo, dopo l’annullamento del Gp di Imola lo scorso weekend, la gara del Principato assume un valore importante per la scuderia di Maranello che porterà ulteriori aggiornamenti, sperando di riuscire a ridurre il gap con la Red Bull e ad avvantaggiarsi rispetto ad Aston Martin e Mercedes.

Mentre i tecnici lavorano alle novità che potrebbero consentire alla SF23 di fare uno step in avanti, sono ormai costanti le voci di mercato che riguardano proprio la Ferrari. Hamilton è dato come possibile arrivo per il prossimo anno, con Sainz in partenza. Il tutto mentre il contratto di Charles Leclerc (come quello dello spagnolo) scadrà a dicembre 2024. Per il monegasco si è parlato anche di un interesse della Mercedes per uno scambio che chissà se farebbe felici i tifosi della Rossa. Quelli che devono attendere ancora perché Leclerc ha parlato chiaro: non è il momento.

Leclerc rimanda ogni discorso: il momento non è arrivato

E’ proprio il pilota della Ferrari ad aver affrontato, nella conferenza che ha preceduto l’inizio del weekend di Montecarlo, del suo contratto e delle eventuali trattative per il rinnovo. Dopo aver premesso di non aver voglia di commentare le speculazioni di mercato, Leclerc ha anche detto di essere per la prima volta coinvolto in indiscrezioni di questo tipo.

Il contratto lungo firmato negli anni scorsi con la Ferrari lo ha agevolato, ma ora la scadenza si avvicina ed è inevitabile che le domande vertano anche su questo aspetto. Il monegasco però dribbla sapientemente gli interrogativi e rimanda tutto ad un futuro non ancora quantificato.

“Non ho messo un termine per gestire la faccenda. Vedremo quando arriverà il momento. Le trattative – ha spiegato Leclerc in un’intervista a La Gazette de Monaco – non sono ancora iniziate”. Non è ancora il tempo delle discussioni quindi con il pilota che lascia la ‘patata bollente’ nelle mani di Vasseur (“Dovete fare questa domanda a Fred”) ma allo stesso tempo non ha fretta, né la metta alla scuderia: “Ho un anno e mezzo di contratto, un periodo di tempo lungo: è normale che le trattative non siano ancora in corso“. Il tempo per avviarle c’è e in Ferrari sperano sia quello giusto anche per tornare a vincere.