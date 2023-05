Sampdoria, paracadute in anticipo e acquirenti alla porta

Tutto tace in un silenzio diventato ormai da tempo assordante, in casa Sampdoria il domani è ancora incerto. I blucerchiati restano in bilico, l’assemblea dei soci prevista per il primo pomeriggio di oggi è andata deserta e l’ultima parola viene rimandata a lunedì 29 maggio.

Nel frattempo si aprono scenari nettamente più limpidi del baratro a cui i genovesi erano quasi rassegnati. Arriva dalla Lega Serie A il via libera per una deroga che permetterà alla Sampdoria di usufruire anticipatamente di una percentuale del cosiddetto “paracadute”. Inoltre avanza spedita l’ipotesi che consente di far rifiatare i sostenitori doriani in merito ai possibili acquirenti interessati a rilevare il club.

Il paracadute salva la Sampdoria, grazie alla Lega Serie A

Saldare gli stipendi entro martedì è la priorità assoluta per i blucerchiati, e al momento non appaiono intoppi all’orizzonte grazie alla manovra salva Samp adoperata dalla Lega Serie A che ha concesso alle due due squadre retrocesse (Sampdoria e Cremonese) di beneficiare già adesso di una somma pari al 40% dell’importo paracadute previsto. Nel caso della squadra ligure l’importo totale sarebbe di 25 milioni, di conseguenza la somma adesso disponibile per saldare il primo trimestre degli stipendi 2023 ammonta a circa 10 milioni; la società è chiamata a versare 13,7 milioni entro il 30 maggio. Questo permetterebbe alla squadra di evitare eventuali penalizzazioni (4 punti) per la prossima stagione in cadetteria.

Eccezion fatta a patto che il club venga correttamente ammesso e iscritto al campionato di Serie B. A tal proposito sarà necessario consegnare tutta la documentazione del caso entro e non oltre il 20 giugno.

Trattative per la cessione, avanti la QSI

Teoricamente il primo macigno, pesantissimo, è stato risolto con una grande mano da parte della Lega. Adesso si guarda più fiduciosi che mai a chi si affaccia alla porta della Sampdoria bussando in cerca di buone nuove. Sull’uscio è pronto un duello tra i due principali azionisti interessati a cambiare le sorti della società. Da una parte Alessandro Barnaba attualmente al controllo del Lille, dall’altra Andrea Radrizzani proprietario del Leeds. Su quest’ultimo si aprono scenari ben illustri considerando la collaborazione con il socio Matteo Manfredi e Qatar Sports Investments, nonché il fondo Nasser Al-Khelaifi che controlla il Paris Saint-Germain.

Insomma, la situazione attuale dei blucerchiati vede un paradosso incredibile attualmente al baratro arriva l’occasione di sognare le stelle.

Le trattative, secondo le indiscrezioni, ormai in fase avanzata con il cda della Sampdoria porteranno sviluppi già nella prima settimana di giugno.